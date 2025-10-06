YZY pris i dag

Sanntids YZY (YZY) pris i dag er $ 0.3619, med en 0.46% endring de siste 24 timene. Nåværende YZY til USD konverteringssats er $ 0.3619 per YZY.

YZY rangerer for tiden som #257 etter markedsverdi på $ 108.57M, med en sirkulerende forsyning på 300.00M YZY. I løpet av de siste 24 timene YZY har den blitt handlet mellom $ 0.36(laveste) og $ 0.3662 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3.1581037257728988, mens tidenes laveste notering var $ 0.19323573050067985.

Kortsiktig har YZY beveget seg -0.03% i løpet av den siste timen og -4.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 57.84K.

YZY (YZY) Markedsinformasjon

Rangering No.257 Markedsverdi $ 108.57M$ 108.57M $ 108.57M Volum (24 timer) $ 57.84K$ 57.84K $ 57.84K Fullt utvannet markedsverdi $ 361.90M$ 361.90M $ 361.90M Opplagsforsyning 300.00M 300.00M 300.00M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 999,999,692.338546 999,999,692.338546 999,999,692.338546 Opplagsforsyning 29.99% Offentlig blokkjede SOL

