XOXNO pris i dag

Sanntids XOXNO (XOXNO) pris i dag er $ 0.0077263, med en 9.40% endring de siste 24 timene. Nåværende XOXNO til USD konverteringssats er $ 0.0077263 per XOXNO.

XOXNO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 555,485, med en sirkulerende forsyning på 71.89M XOXNO. I løpet av de siste 24 timene XOXNO har den blitt handlet mellom $ 0.00694117(laveste) og $ 0.00775578 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.291313, mens tidenes laveste notering var $ 0.0064329.

Kortsiktig har XOXNO beveget seg +2.26% i løpet av den siste timen og +4.92% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.07K.

XOXNO (XOXNO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 555.49K$ 555.49K $ 555.49K Volum (24 timer) $ 1.07K$ 1.07K $ 1.07K Fullt utvannet markedsverdi $ 772.65K$ 772.65K $ 772.65K Opplagsforsyning 71.89M 71.89M 71.89M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på XOXNO er $ 555.49K, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.07K. Den sirkulerende forsyningen på XOXNO er 71.89M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 772.65K.