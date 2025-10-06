WLFI pris i dag

Sanntids WLFI (WLFI) pris i dag er $ 0.1506, med en 2.58% endring de siste 24 timene. Nåværende WLFI til USD konverteringssats er $ 0.1506 per WLFI.

WLFI rangerer for tiden som #29 etter markedsverdi på $ 3.70B, med en sirkulerende forsyning på 24.60B WLFI. I løpet av de siste 24 timene WLFI har den blitt handlet mellom $ 0.144(laveste) og $ 0.1594 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.4600440080440167, mens tidenes laveste notering var $ 0.09151658544301643.

Kortsiktig har WLFI beveget seg +1.55% i løpet av den siste timen og +2.51% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 7.96M.

WLFI (WLFI) Markedsinformasjon

Rangering No.29 Markedsverdi $ 3.70B$ 3.70B $ 3.70B Volum (24 timer) $ 7.96M$ 7.96M $ 7.96M Fullt utvannet markedsverdi $ 15.06B$ 15.06B $ 15.06B Opplagsforsyning 24.60B 24.60B 24.60B Maksimal forsyning 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Total forsyning 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Opplagsforsyning 24.60% Markedsandel 0.12% Offentlig blokkjede ETH

