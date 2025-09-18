Dagens W3GG livepris er 0.0093 USD. Spor prisoppdateringer for W3GG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk W3GG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens W3GG livepris er 0.0093 USD. Spor prisoppdateringer for W3GG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk W3GG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

W3GG Pris(W3GG)

$0.0093
-0.21%1D
USD
W3GG (W3GG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:22:32 (UTC+8)

W3GG (W3GG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.22%

-0.21%

-7.56%

-7.56%

W3GG (W3GG) sanntidsprisen er $ 0.0093. I løpet av de siste 24 timene har W3GG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0093 og et toppnivå på $ 0.00951, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til W3GG er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har W3GG endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og -7.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

W3GG (W3GG) Markedsinformasjon

MATIC

Nåværende markedsverdi på W3GG er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.18K. Den sirkulerende forsyningen på W3GG er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.30M.

W3GG (W3GG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene W3GG for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000196-0.21%
30 dager$ -0.00062-6.25%
60 dager$ -0.00037-3.83%
90 dager$ +0.00001+0.10%
W3GG Prisendring i dag

I dag registrerte W3GG en endring på $ -0.0000196 (-0.21%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

W3GG 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00062 (-6.25%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

W3GG 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så W3GG en endring på $ -0.00037 (-3.83%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

W3GG 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00001+0.10% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for W3GG (W3GG)?

Sjekk ut W3GG Prishistorikk-siden nå.

Hva er W3GG (W3GG)

W3GG is pioneering a decentralised gaming protocol by transforming the entire gaming experience, offering true digital ownership and rewarding gamers with tangible benefits. The W3GG token is the native utility token for the W3GG gaming protocol.

W3GG er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere W3GG investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk W3GG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om W3GG på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din W3GG kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

W3GG Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil W3GG (W3GG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine W3GG (W3GG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for W3GG.

Sjekk W3GGprisprognosen nå!

W3GG (W3GG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak W3GG (W3GG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om W3GG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe W3GG (W3GG)

Leter du etter hvordan du kjøperW3GG? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe W3GG på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

W3GG til lokale valutaer

W3GG Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av W3GG, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell W3GG nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om W3GG

Hvor mye er W3GG (W3GG) verdt i dag?
Live W3GG prisen i USD er 0.0093 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende W3GG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på W3GG til USD er $ 0.0093. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for W3GG?
Markedsverdien for W3GG er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av W3GG?
Den sirkulerende forsyningen av W3GG er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forW3GG ?
W3GG oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på W3GG?
W3GG så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til W3GG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for W3GG er $ 5.18K USD.
Vil W3GG gå høyere i år?
W3GG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut W3GG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:22:32 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

