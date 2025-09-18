Hva er NOICE (NOICE)

NOICE is a social token built within the Farcaster ecosystem. Farcaster is a decentralized social media protocol operating on the Optimism mainnet and deeply integrated with the Base chain. $NOICE transforms every interaction into income, creating an on-chain social currency system.

NOICE er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NOICE investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk NOICE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om NOICE på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NOICE kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NOICE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NOICE (NOICE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NOICE (NOICE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NOICE.

Sjekk NOICEprisprognosen nå!

NOICE (NOICE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NOICE (NOICE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NOICE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NOICE (NOICE)

Leter du etter hvordan du kjøperNOICE? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NOICE på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NOICE til lokale valutaer

Prøv konverting

NOICE Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NOICE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om NOICE Hvor mye er NOICE (NOICE) verdt i dag? Live NOICE prisen i USD er 0.000335 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NOICE-til-USD-pris? $ 0.000335 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NOICE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for NOICE? Markedsverdien for NOICE er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NOICE? Den sirkulerende forsyningen av NOICE er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNOICE ? NOICE oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NOICE? NOICE så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til NOICE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NOICE er $ 101.66K USD . Vil NOICE gå høyere i år? NOICE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NOICE prisprognosen for en mer grundig analyse.

NOICE (NOICE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?