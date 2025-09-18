Hva er HONK (HONK)

Honk is the first goose-themed coin on the Solana blockchain. $HONK was inspired by an audacious goose known for aspiring to be a boss, featured in the viral video game "Untitled Goose Game."

HONK er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere HONK investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk HONK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om HONK på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din HONK kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

HONK Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil HONK (HONK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine HONK (HONK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for HONK.

Sjekk HONKprisprognosen nå!

HONK (HONK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HONK (HONK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HONK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe HONK (HONK)

Leter du etter hvordan du kjøperHONK? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe HONK på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HONK til lokale valutaer

Prøv konverting

HONK Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av HONK, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om HONK Hvor mye er HONK (HONK) verdt i dag? Live HONK prisen i USD er 0.001013 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HONK-til-USD-pris? $ 0.001013 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HONK til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for HONK? Markedsverdien for HONK er $ 931.78K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HONK? Den sirkulerende forsyningen av HONK er 919.82M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHONK ? HONK oppnådde en ATH-pris på 0.04147847959572609 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HONK? HONK så en ATL-pris på 0.000066295081003402 USD . Hva er handelsvolumet til HONK? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HONK er $ 1.42K USD . Vil HONK gå høyere i år? HONK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HONK prisprognosen for en mer grundig analyse.

HONK (HONK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?