Hva er FLOKI (FLOKI)

Meme coin with utility via an NFT gaming metaverse, an NFT and merchandise marketplace, and a crypto education platform. Inspired by the name of Elon Musk’s dog and partnered with his brother Kimbal Musk. FLOKI’s goal is to be a top 10 crypto project and the de-facto leader in the NFT gaming sector.

FLOKI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FLOKI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk FLOKI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om FLOKI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FLOKI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FLOKI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FLOKI (FLOKI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FLOKI (FLOKI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FLOKI.

Sjekk FLOKIprisprognosen nå!

FLOKI (FLOKI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FLOKI (FLOKI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FLOKI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FLOKI (FLOKI)

Leter du etter hvordan du kjøperFLOKI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FLOKI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FLOKI til lokale valutaer

Prøv konverting

FLOKI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FLOKI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om FLOKI Hvor mye er FLOKI (FLOKI) verdt i dag? Live FLOKI prisen i USD er 0.00009613 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FLOKI-til-USD-pris? $ 0.00009613 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FLOKI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for FLOKI? Markedsverdien for FLOKI er $ 917.02M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FLOKI? Den sirkulerende forsyningen av FLOKI er 9.54T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFLOKI ? FLOKI oppnådde en ATH-pris på 0.000346228649140735 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FLOKI? FLOKI så en ATL-pris på 0.00000002 USD . Hva er handelsvolumet til FLOKI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FLOKI er $ 1.07M USD . Vil FLOKI gå høyere i år? FLOKI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FLOKI prisprognosen for en mer grundig analyse.

FLOKI (FLOKI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?