Dagens dYdX livepris er 0.6613 USD. Spor prisoppdateringer for DYDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DYDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

dYdX Logo

dYdX Pris(DYDX)

1 DYDX til USD livepris:

+0.09%1D
USD
dYdX (DYDX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:46:26 (UTC+8)

dYdX (DYDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

0.00%

+0.09%

-1.22%

-1.22%

dYdX (DYDX) sanntidsprisen er $ 0.6613. I løpet av de siste 24 timene har DYDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.6537 og et toppnivå på $ 0.7121, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DYDX er $ 4.52847355533478, mens den rekordlave prisen er $ 0.41678738699944223.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DYDX endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.09% over 24 timer og -1.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dYdX (DYDX) Markedsinformasjon

No.120

78.26%

0.01%

NONE

Nåværende markedsverdi på dYdX er $ 517.59M, med et 24-timers handelsvolum på $ 508.76K. Den sirkulerende forsyningen på DYDX er 782.69M, med en total tilgang på 958342745. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 661.30M.

dYdX (DYDX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene dYdX for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000595+0.09%
30 dager$ +0.005+0.76%
60 dager$ -0.0287-4.16%
90 dager$ +0.196+42.12%
dYdX Prisendring i dag

I dag registrerte DYDX en endring på $ +0.000595 (+0.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

dYdX 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.005 (+0.76%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

dYdX 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DYDX en endring på $ -0.0287 (-4.16%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

dYdX 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.196+42.12% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for dYdX (DYDX)?

Sjekk ut dYdX Prishistorikk-siden nå.

Hva er dYdX (DYDX)

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

dYdX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere dYdX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DYDX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om dYdX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din dYdX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

dYdX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil dYdX (DYDX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine dYdX (DYDX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for dYdX.

Sjekk dYdXprisprognosen nå!

dYdX (DYDX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak dYdX (DYDX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DYDX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe dYdX (DYDX)

Leter du etter hvordan du kjøperdYdX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe dYdX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DYDX til lokale valutaer

1 dYdX(DYDX) til VND
17,402.1095
1 dYdX(DYDX) til AUD
A$0.998563
1 dYdX(DYDX) til GBP
0.489362
1 dYdX(DYDX) til EUR
0.562105
1 dYdX(DYDX) til USD
$0.6613
1 dYdX(DYDX) til MYR
RM2.77746
1 dYdX(DYDX) til TRY
27.364594
1 dYdX(DYDX) til JPY
¥97.2111
1 dYdX(DYDX) til ARS
ARS$975.364596
1 dYdX(DYDX) til RUB
55.211937
1 dYdX(DYDX) til INR
58.253917
1 dYdX(DYDX) til IDR
Rp11,021.662258
1 dYdX(DYDX) til KRW
923.598032
1 dYdX(DYDX) til PHP
37.733778
1 dYdX(DYDX) til EGP
￡E.31.854821
1 dYdX(DYDX) til BRL
R$3.518116
1 dYdX(DYDX) til CAD
C$0.905981
1 dYdX(DYDX) til BDT
80.506662
1 dYdX(DYDX) til NGN
988.484788
1 dYdX(DYDX) til COP
$2,583.203125
1 dYdX(DYDX) til ZAR
R.11.460329
1 dYdX(DYDX) til UAH
27.324916
1 dYdX(DYDX) til TZS
T.Sh.1,636.876212
1 dYdX(DYDX) til VES
Bs107.7919
1 dYdX(DYDX) til CLP
$631.5415
1 dYdX(DYDX) til PKR
Rs187.703392
1 dYdX(DYDX) til KZT
358.034433
1 dYdX(DYDX) til THB
฿21.02934
1 dYdX(DYDX) til TWD
NT$19.991099
1 dYdX(DYDX) til AED
د.إ2.426971
1 dYdX(DYDX) til CHF
Fr0.522427
1 dYdX(DYDX) til HKD
HK$5.138301
1 dYdX(DYDX) til AMD
֏253.07951
1 dYdX(DYDX) til MAD
.د.م5.964926
1 dYdX(DYDX) til MXN
$12.161307
1 dYdX(DYDX) til SAR
ريال2.479875
1 dYdX(DYDX) til ETB
Br94.942841
1 dYdX(DYDX) til KES
KSh85.426734
1 dYdX(DYDX) til JOD
د.أ0.4688617
1 dYdX(DYDX) til PLN
2.393906
1 dYdX(DYDX) til RON
лв2.850203
1 dYdX(DYDX) til SEK
kr6.222833
1 dYdX(DYDX) til BGN
лв1.097758
1 dYdX(DYDX) til HUF
Ft219.697086
1 dYdX(DYDX) til CZK
13.669071
1 dYdX(DYDX) til KWD
د.ك0.2016965
1 dYdX(DYDX) til ILS
2.202129
1 dYdX(DYDX) til BOB
Bs4.569583
1 dYdX(DYDX) til AZN
1.12421
1 dYdX(DYDX) til TJS
SM6.189768
1 dYdX(DYDX) til GEL
1.78551
1 dYdX(DYDX) til AOA
Kz602.821241
1 dYdX(DYDX) til BHD
.د.ب0.2493101
1 dYdX(DYDX) til BMD
$0.6613
1 dYdX(DYDX) til DKK
kr4.199255
1 dYdX(DYDX) til HNL
L17.332673
1 dYdX(DYDX) til MUR
29.983342
1 dYdX(DYDX) til NAD
$11.473555
1 dYdX(DYDX) til NOK
kr6.573322
1 dYdX(DYDX) til NZD
$1.12421
1 dYdX(DYDX) til PAB
B/.0.6613
1 dYdX(DYDX) til PGK
K2.764234
1 dYdX(DYDX) til QAR
ر.ق2.400519
1 dYdX(DYDX) til RSD
дин.65.944836
1 dYdX(DYDX) til UZS
soʻm8,164.191571
1 dYdX(DYDX) til ALL
L54.530798
1 dYdX(DYDX) til ANG
ƒ1.183727
1 dYdX(DYDX) til AWG
ƒ1.19034
1 dYdX(DYDX) til BBD
$1.3226
1 dYdX(DYDX) til BAM
KM1.097758
1 dYdX(DYDX) til BIF
Fr1,973.9805
1 dYdX(DYDX) til BND
$0.846464
1 dYdX(DYDX) til BSD
$0.6613
1 dYdX(DYDX) til JMD
$106.079133
1 dYdX(DYDX) til KHR
2,655.820478
1 dYdX(DYDX) til KMF
Fr276.4234
1 dYdX(DYDX) til LAK
14,376.086669
1 dYdX(DYDX) til LKR
Rs200.030024
1 dYdX(DYDX) til MDL
L10.91145
1 dYdX(DYDX) til MGA
Ar2,926.100401
1 dYdX(DYDX) til MOP
P5.297013
1 dYdX(DYDX) til MVR
10.11789
1 dYdX(DYDX) til MWK
MK1,148.089543
1 dYdX(DYDX) til MZN
MT42.25707
1 dYdX(DYDX) til NPR
Rs93.190396
1 dYdX(DYDX) til PYG
4,723.0046
1 dYdX(DYDX) til RWF
Fr958.2237
1 dYdX(DYDX) til SBD
$5.42266
1 dYdX(DYDX) til SCR
9.476429
1 dYdX(DYDX) til SRD
$25.188917
1 dYdX(DYDX) til SVC
$5.786375
1 dYdX(DYDX) til SZL
L11.473555
1 dYdX(DYDX) til TMT
m2.31455
1 dYdX(DYDX) til TND
د.ت1.924383
1 dYdX(DYDX) til TTD
$4.477001
1 dYdX(DYDX) til UGX
Sh2,319.8404
1 dYdX(DYDX) til XAF
Fr369.0054
1 dYdX(DYDX) til XCD
$1.78551
1 dYdX(DYDX) til XOF
Fr369.0054
1 dYdX(DYDX) til XPF
Fr66.7913
1 dYdX(DYDX) til BWP
P8.808516
1 dYdX(DYDX) til BZD
$1.329213
1 dYdX(DYDX) til CVE
$62.016714
1 dYdX(DYDX) til DJF
Fr117.0501
1 dYdX(DYDX) til DOP
$41.013826
1 dYdX(DYDX) til DZD
د.ج85.678028
1 dYdX(DYDX) til FJD
$1.487925
1 dYdX(DYDX) til GNF
Fr5,750.0035
1 dYdX(DYDX) til GTQ
Q5.065558
1 dYdX(DYDX) til GYD
$138.403477
1 dYdX(DYDX) til ISK
kr80.0173

dYdX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av dYdX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell dYdX nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om dYdX

Hvor mye er dYdX (DYDX) verdt i dag?
Live DYDX prisen i USD er 0.6613 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DYDX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DYDX til USD er $ 0.6613. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for dYdX?
Markedsverdien for DYDX er $ 517.59M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DYDX?
Den sirkulerende forsyningen av DYDX er 782.69M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDYDX ?
DYDX oppnådde en ATH-pris på 4.52847355533478 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DYDX?
DYDX så en ATL-pris på 0.41678738699944223 USD.
Hva er handelsvolumet til DYDX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DYDX er $ 508.76K USD.
Vil DYDX gå høyere i år?
DYDX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DYDX prisprognosen for en mer grundig analyse.
dYdX (DYDX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

