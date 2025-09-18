Hva er dYdX (DYDX)

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

dYdX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere dYdX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk DYDX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om dYdX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din dYdX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

dYdX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil dYdX (DYDX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine dYdX (DYDX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for dYdX.

Sjekk dYdXprisprognosen nå!

dYdX (DYDX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak dYdX (DYDX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DYDX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe dYdX (DYDX)

Leter du etter hvordan du kjøperdYdX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe dYdX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DYDX til lokale valutaer

Prøv konverting

dYdX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av dYdX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om dYdX Hvor mye er dYdX (DYDX) verdt i dag? Live DYDX prisen i USD er 0.6613 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DYDX-til-USD-pris? $ 0.6613 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DYDX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for dYdX? Markedsverdien for DYDX er $ 517.59M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DYDX? Den sirkulerende forsyningen av DYDX er 782.69M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDYDX ? DYDX oppnådde en ATH-pris på 4.52847355533478 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DYDX? DYDX så en ATL-pris på 0.41678738699944223 USD . Hva er handelsvolumet til DYDX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DYDX er $ 508.76K USD . Vil DYDX gå høyere i år? DYDX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DYDX prisprognosen for en mer grundig analyse.

dYdX (DYDX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?