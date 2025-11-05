BiržaDEX+
Reāllaika Dvision Network cena šodien ir 0.00499624 USD. Seko līdzi reāllaika DVI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DVI cenas tendenci MEXC.Reāllaika Dvision Network cena šodien ir 0.00499624 USD. Seko līdzi reāllaika DVI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DVI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DVI

DVI Cenas informācija

Kas ir DVI

DVI Oficiālā tīmekļa vietne

DVI Tokenomika

DVI Cenas prognoze

Dvision Network logotips

Dvision Network Cena (DVI)

Nav sarakstā

1 DVI uz USD reāllaika cena:

$0.00501263
$0.00501263$0.00501263
-19.60%1D
mexc
USD
Dvision Network (DVI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:48:43 (UTC+8)

Dvision Network (DVI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00492299
$ 0.00492299$ 0.00492299
24h zemākā
$ 0.00650934
$ 0.00650934$ 0.00650934
24h augstākā

$ 0.00492299
$ 0.00492299$ 0.00492299

$ 0.00650934
$ 0.00650934$ 0.00650934

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

$ 0.00415325
$ 0.00415325$ 0.00415325

-0.54%

-21.75%

+10.26%

+10.26%

Dvision Network (DVI) reāllaika cena ir $0.00499624. Pēdējo 24 stundu laikā DVI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00492299 līdz augstākajai $ 0.00650934, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DVI visu laiku augstākā cena ir $ 3.05, savukārt zemākā - $ 0.00415325.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DVI ir mainījies par -0.54% pēdējā stundā, par -21.75% pēdējo 24 stundu laikā un par +10.26% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Dvision Network (DVI) tirgus informācija

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

--
----

$ 4.99M
$ 4.99M$ 4.99M

246.77M
246.77M 246.77M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Dvision Network tirgus maksimums ir $ 1.23M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DVI apjoms apgrozībā ir 246.77M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.99M.

Dvision Network (DVI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Dvision Network uz USD bija $ -0.001389206151383176.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Dvision Network uz USD bija $ -0.0006147203.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Dvision Network uz USD bija $ -0.0013407345.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Dvision Network uz USD bija $ -0.00414652607272167.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.001389206151383176-21.75%
30 dienas$ -0.0006147203-12.30%
60 dienas$ -0.0013407345-26.83%
90 dienas$ -0.00414652607272167-45.35%

Kas ir Dvision Network (DVI)?

Dvision Network is essentially a blockchain-based VR content ecosystem, which also powers the NFT marketplace within virtual reality. Dvision Network presents a new virtual reality world, where humanity can lead an affluent life, at the very center of the ICT based fourth industrial revolution. In fact, to be more precise, Dvision has 3 important platform pillars, which can be explained briefly as an NFT marketplace (VR-Market), where you can also create and trade unique items; Tailored Virtual Reality (VR-Space), where you can customize and acquire the virtual space; Collection of VR-Spaces (VR-City), it’s a public VR world, where you can enjoy the metaverse with other users.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Dvision Network (DVI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Dvision Network cenas prognoze (USD)

Kāda būs Dvision Network (DVI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Dvision Network (DVI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Dvision Network prognozes.

Apskati Dvision Network cenas prognozi!

DVI uz vietējām valūtām

Dvision Network (DVI) tokenomika

Dvision Network (DVI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DVI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Dvision Network (DVI)

Kāda ir Dvision Network (DVI) vērtība šodien?
Reāllaika DVI cena USD ir 0.00499624 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DVI uz USD cena?
Pašreizējā DVI uz USD cena ir $ 0.00499624. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Dvision Network tirgus maksimums?
DVI tirgus maksimums ir $ 1.23M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DVI apjoms apgrozībā?
DVI apjoms apgrozībā ir 246.77M USD.
Kāda bija DVI vēsturiski augstākā cena?
DVI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 3.05 USD apmērā.
Kāda bija DVI vēsturiski zemākā cena?
DVI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00415325 USD.
Kāds ir DVI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DVI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DVI šogad kāps augstāk?
DVI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DVI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

