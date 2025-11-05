BiržaDEX+
Reāllaika Velvet cena šodien ir 0.2033 USD. Seko līdzi reāllaika VELVET uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VELVET cenas tendenci MEXC.

Velvet logotips

Velvet kurss(VELVET)

1 VELVET uz USD reāllaika cena:

$0.20428
+0.18%1D
USD
Velvet (VELVET) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:19:02 (UTC+8)

Velvet (VELVET) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.19167
24h zemākā
$ 0.22147
24h augstākā

$ 0.19167
$ 0.22147
$ 0.31715699544548037
$ 0.032064654757022706
+3.32%

+0.18%

-6.06%

-6.06%

Velvet (VELVET) reāllaika cena ir $ 0.2033. Pēdējo 24 stundu laikā VELVET tika tirgots robežās no zemākās $ 0.19167 līdz augstākajai $ 0.22147, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VELVET visu laiku augstākā cena ir $ 0.31715699544548037, savukārt zemākā - $ 0.032064654757022706.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VELVET ir mainījies par +3.32% pēdējā stundā, par +0.18% pēdējo 24 stundu laikā un par -6.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Velvet (VELVET) tirgus informācija

No.808

$ 18.56M
$ 88.90K
$ 203.30M
91.30M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.12%

BSC

Pašreizējais Velvet tirgus maksimums ir $ 18.56M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 88.90K. VELVET apjoms apgrozībā ir 91.30M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 203.30M.

Velvet (VELVET) cenas vēsture USD

Seko Velvet cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.000367+0.18%
30 dienas$ +0.01955+10.63%
60 dienas$ +0.134+193.36%
90 dienas$ +0.13165+183.74%
Velvet Cenas izmaiņas šodien

Šodien VELVET cena mainījās par $ +0.000367 (+0.18%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Velvet 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.01955 (+10.63%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Velvet 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, VELVET piedzīvoja izmaiņas $ +0.134 (+193.36%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Velvet 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.13165 (+183.74%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Velvet (VELVET) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Velvet cenas vēstures lapu.

Kas ir Velvet (VELVET)?

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Velvet ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Velvet ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt VELVET steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Velvet mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Velvet pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Velvet cenas prognoze (USD)

Kāda būs Velvet (VELVET) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Velvet (VELVET) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Velvet prognozes.

Apskati Velvet cenas prognozi!

Velvet (VELVET) tokenomika

Velvet (VELVET) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VELVET tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Velvet (VELVET)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Velvet? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Velvet MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

VELVET uz vietējām valūtām

Velvet resurss

Dziļākai izpratnei par Velvet, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Velvet vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Velvet

Kāda ir Velvet (VELVET) vērtība šodien?
Reāllaika VELVET cena USD ir 0.2033 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VELVET uz USD cena?
Pašreizējā VELVET uz USD cena ir $ 0.2033. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Velvet tirgus maksimums?
VELVET tirgus maksimums ir $ 18.56M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VELVET apjoms apgrozībā?
VELVET apjoms apgrozībā ir 91.30M USD.
Kāda bija VELVET vēsturiski augstākā cena?
VELVET sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.31715699544548037 USD apmērā.
Kāda bija VELVET vēsturiski zemākā cena?
VELVET sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.032064654757022706 USD.
Kāds ir VELVET tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VELVET tirdzniecības apjoms ir $ 88.90K USD.
Vai VELVET šogad kāps augstāk?
VELVET cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VELVET cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:19:02 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

