YUSD Stablecoin logotipas

YUSD Stablecoin kaina (YUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 YUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.996325
$0.996325$0.996325
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
YUSD Stablecoin (YUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:51:42(UTC+8)

YUSD Stablecoin (YUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.995897
$ 0.995897$ 0.995897
24 val. žemiausia
$ 0.996449
$ 0.996449$ 0.996449
24 val. aukščiausia

$ 0.995897
$ 0.995897$ 0.995897

$ 0.996449
$ 0.996449$ 0.996449

$ 4.17
$ 4.17$ 4.17

$ 0.076939
$ 0.076939$ 0.076939

--

+0.04%

+0.08%

+0.08%

YUSD Stablecoin (YUSD) realiojo laiko kaina yra $0.996328. Per pastarąsias 24 valandas YUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.995897 iki aukščiausios $ 0.996449 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YUSD kaina yra $ 4.17, o žemiausia – $ 0.076939.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YUSD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

YUSD Stablecoin (YUSD) rinkos informacija

$ 11.80M
$ 11.80M$ 11.80M

--
----

$ 11.80M
$ 11.80M$ 11.80M

11.85M
11.85M 11.85M

11,846,946.201002
11,846,946.201002 11,846,946.201002

Dabartinė YUSD Stablecoin rinkos kapitalizacija yra $ 11.80M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YUSD apyvartoje yra 11.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 11846946.201002. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.80M

YUSD Stablecoin (YUSD) kainos istorija USD

Šiandienos YUSD Stablecoin kainos pokytis į USD: $ +0.00039199.
YUSD Stablecoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0021993940.
YUSD Stablecoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0012415243.
YUSD Stablecoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001568369501118.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00039199+0.04%
30 dienų$ +0.0021993940+0.22%
60 dienų$ +0.0012415243+0.12%
90 dienų$ +0.001568369501118+0.16%

Kas yra YUSD Stablecoin (YUSD)

YUSD Stablecoin (YUSD) išteklius

Oficiali svetainė

YUSD Stablecoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos YUSD Stablecoin (YUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų YUSD Stablecoin (YUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes YUSD Stablecoin prognozes.

Peržiūrėkite YUSD Stablecoin kainos prognozę dabar!

YUSD į vietos valiutas

YUSD Stablecoin (YUSD) Tokenomika

Supratimas apie YUSD Stablecoin (YUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie YUSD Stablecoin (YUSD)

Kiek YUSD Stablecoin(YUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YUSD kaina USD valiuta yra 0.996328USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YUSD į USD kaina?
Dabartinė YUSD kaina USD valiuta yra $ 0.996328. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra YUSD Stablecoin rinkos kapitalizacija?
YUSD rinkos kapitalizacija yra $ 11.80MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YUSD apyvartoje?
YUSD apyvartoje yra 11.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YUSD kaina?
YUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.17USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YUSD kaina?
YUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.076939USD.
Kokia yra YUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YUSD yra --USD.
Ar YUSD kaina šiais metais kils?
YUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:51:42(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.