Wrapped QUIL (QUIL) realiojo laiko kaina yra $0.03787326. Per pastarąsias 24 valandas QUIL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0374764 iki aukščiausios $ 0.04090963 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QUIL kaina yra $ 0.451419, o žemiausia – $ 0.01713112.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QUIL per pastarąją valandą pasikeitė -0.42%, per 24 valandas – -7.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Wrapped QUIL rinkos kapitalizacija yra $ 34.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. QUIL apyvartoje yra 902.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 902285400.373132. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.14M
Šiandienos Wrapped QUIL kainos pokytis į USD: $ -0.00294247643091574.
Wrapped QUIL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0013326123.
Wrapped QUIL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0024875573.
Wrapped QUIL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0045999044103013.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00294247643091574
|-7.20%
|30 dienų
|$ +0.0013326123
|+3.52%
|60 dienų
|$ -0.0024875573
|-6.56%
|90 dienų
|$ +0.0045999044103013
|+13.82%
Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community. What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think. A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph. Quilibrium’s network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal.
