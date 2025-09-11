ThetaDrop kaina (TDROP)
ThetaDrop (TDROP) realiojo laiko kaina yra $0.00146689. Per pastarąsias 24 valandas TDROP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00142832 iki aukščiausios $ 0.00216606 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TDROP kaina yra $ 0.061086, o žemiausia – $ 0.00113699.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TDROP per pastarąją valandą pasikeitė +0.98%, per 24 valandas – +2.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ThetaDrop rinkos kapitalizacija yra $ 16.21M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TDROP apyvartoje yra 11.05B vienetų, o bendras kiekis siekia 11050797860.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.21M
Šiandienos ThetaDrop kainos pokytis į USD: $ 0.
ThetaDrop 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000539227.
ThetaDrop 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001146211.
ThetaDrop 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000320160619092204.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.70%
|30 dienų
|$ -0.0000539227
|-3.67%
|60 dienų
|$ -0.0001146211
|-7.81%
|90 dienų
|$ -0.000320160619092204
|-17.91%
TDROP rewards activity on the ThetaDrop NFT Marketplace, provides decentralized governance for ThetaDrop, and rewards stakers with TDROP token rewards. It is a new TNT-20 token built on Theta blockchain, centered around the groundbreaking concept of NFT Liquidity Mining. TDROP tokens are earned by users each time they make a purchase using TFUEL on ThetaDrop (on the secondary market at launch, and on the primary market / initial drops in a coming update), or through a 3rd-party NFT Dapp built on the NFT marketplace smart contract. It can be thought of as ‘mining’ TDROP by providing liquidity to the Theta NFT Marketplace. This incentivizes early adopters of ThetaDrop to provide liquidity which enhances price discovery, improves trading volumes, and drives more user growth and adoption. ThetaDrop users who hold a balance of TDROP will earn VIP benefits including early or exclusive access to NFTs, limited edition packs, unique offline perks and more. TDROP will also serve as the governance token for ThetaDrop and the NFT Marketplace. TDROP holders can stake their tokens to gain voting rights for proposed changes to ThetaDrop. The first TDROP vote proposal is expected to be the earning rate of TDROP for liquidity miners. As the voting process progresses and stabilizes, TDROP holders will be responsible for creating new proposals to be voted on. These community proposals will also serve as the testbed for community governance features to be implemented on the Theta blockchain itself, to be voted on by holders of the Theta token.
