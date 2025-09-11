Super Champs kaina (CHAMP)
Super Champs (CHAMP) realiojo laiko kaina yra $0.00402497. Per pastarąsias 24 valandas CHAMP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00365987 iki aukščiausios $ 0.00409245 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHAMP kaina yra $ 0.112798, o žemiausia – $ 0.00243986.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHAMP per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +9.98%, o per pastarąsias 7 dienas – +38.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Super Champs rinkos kapitalizacija yra $ 3.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHAMP apyvartoje yra 903.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.02M
Šiandienos Super Champs kainos pokytis į USD: $ +0.0003651.
Super Champs 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0018945606.
Super Champs 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0012437950.
Super Champs 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.0003651
|+9.98%
|30 dienų
|$ -0.0018945606
|-47.07%
|60 dienų
|$ +0.0012437950
|+30.90%
|90 dienų
|$ 0
|--
The Super Champs Universe is a web3 AI, gaming, and animation universe with the world's first autonomous game-streaming AI Agent, multiple live mobile games, and millions of fans across social media. Each Super Champ in the universe has been selected to attend the prestigious Super Champs Academy to hone their fledgling superpowers and athletic skills in mega-racket sports, battlesports, etc. These Super Champs heroes are featured in a series of mobile games with NFTs, AI Agents on video and social platforms, and original animated videos. With 5MM+ downloads of its games, 10MM+ video views on YouTube and TikTok, and 600k+ subscribers for its Kigu AI Agent, Super Champs is ready to explode into the mainstream as the preeminent gaming franchise of 2025. This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com.
