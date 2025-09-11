Daugiau apie SELFIE

SelfieDogCoin logotipas

SelfieDogCoin kaina (SELFIE)

Neįtraukta į sąrašą

1 SELFIE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00190589
-6.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
SelfieDogCoin (SELFIE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:48:37(UTC+8)

SelfieDogCoin (SELFIE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00190529
24 val. žemiausia
$ 0.00206382
24 val. aukščiausia

$ 0.00190529
$ 0.00206382
$ 0.063906
$ 0
-2.20%

-6.89%

-4.24%

-4.24%

SelfieDogCoin (SELFIE) realiojo laiko kaina yra $0.00190589. Per pastarąsias 24 valandas SELFIE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00190529 iki aukščiausios $ 0.00206382 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SELFIE kaina yra $ 0.063906, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SELFIE per pastarąją valandą pasikeitė -2.20%, per 24 valandas – -6.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SelfieDogCoin (SELFIE) rinkos informacija

$ 1.91M
--
$ 1.91M
999.72M
999,722,869.228383
Dabartinė SelfieDogCoin rinkos kapitalizacija yra $ 1.91M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SELFIE apyvartoje yra 999.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 999722869.228383. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.91M

SelfieDogCoin (SELFIE) kainos istorija USD

Šiandienos SelfieDogCoin kainos pokytis į USD: $ -0.000141185970336017.
SelfieDogCoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001179414.
SelfieDogCoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004652248.
SelfieDogCoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000141185970336017-6.89%
30 dienų$ -0.0001179414-6.18%
60 dienų$ -0.0004652248-24.40%
90 dienų$ 0--

Kas yra SelfieDogCoin (SELFIE)

Meme coin on solana, uniting people worldwide with taking a selfie with a dog

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SelfieDogCoin (SELFIE) išteklius

Oficiali svetainė

SelfieDogCoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SelfieDogCoin (SELFIE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SelfieDogCoin (SELFIE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SelfieDogCoin prognozes.

Peržiūrėkite SelfieDogCoin kainos prognozę dabar!

SELFIE į vietos valiutas

SelfieDogCoin (SELFIE) Tokenomika

Supratimas apie SelfieDogCoin (SELFIE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SELFIEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SelfieDogCoin (SELFIE)

Kiek SelfieDogCoin(SELFIE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SELFIE kaina USD valiuta yra 0.00190589USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SELFIE į USD kaina?
Dabartinė SELFIE kaina USD valiuta yra $ 0.00190589. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SelfieDogCoin rinkos kapitalizacija?
SELFIE rinkos kapitalizacija yra $ 1.91MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SELFIE apyvartoje?
SELFIE apyvartoje yra 999.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SELFIE kaina?
SELFIE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.063906USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SELFIE kaina?
SELFIE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SELFIE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SELFIE yra --USD.
Ar SELFIE kaina šiais metais kils?
SELFIE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SELFIE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:48:37(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.