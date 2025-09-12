Daugiau apie HAMMY

SAD HAMSTER kaina (HAMMY)

1 HAMMY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00102938
-4.50%1D
USD
SAD HAMSTER (HAMMY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:03:05(UTC+8)

SAD HAMSTER (HAMMY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00100511
24 val. žemiausia
$ 0.00108251
24 val. aukščiausia

$ 0.00100511
$ 0.00108251
$ 0.077248
$ 0
-0.25%

-4.30%

-0.56%

-0.56%

SAD HAMSTER (HAMMY) realiojo laiko kaina yra $0.00103403. Per pastarąsias 24 valandas HAMMY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00100511 iki aukščiausios $ 0.00108251 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HAMMY kaina yra $ 0.077248, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HAMMY per pastarąją valandą pasikeitė -0.25%, per 24 valandas – -4.30%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SAD HAMSTER (HAMMY) rinkos informacija

$ 1.03M
--
$ 1.03M
999.88M
999,882,722.116499
Dabartinė SAD HAMSTER rinkos kapitalizacija yra $ 1.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HAMMY apyvartoje yra 999.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 999882722.116499. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.03M

SAD HAMSTER (HAMMY) kainos istorija USD

Šiandienos SAD HAMSTER kainos pokytis į USD: $ 0.
SAD HAMSTER 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001771252.
SAD HAMSTER 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003476762.
SAD HAMSTER 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008318681487337893.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-4.30%
30 dienų$ -0.0001771252-17.12%
60 dienų$ -0.0003476762-33.62%
90 dienų$ -0.0008318681487337893-44.58%

Kas yra SAD HAMSTER (HAMMY)

The sad hamster has taken tiktok by storm. This is a meme coin project about it. The devs have sold their tokens and exited. Now the community is managing the token and it's bringing a lot of fun and creativity to them.

SAD HAMSTER (HAMMY) išteklius

Oficiali svetainė

SAD HAMSTER kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SAD HAMSTER (HAMMY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SAD HAMSTER (HAMMY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SAD HAMSTER prognozes.

Peržiūrėkite SAD HAMSTER kainos prognozę dabar!

HAMMY į vietos valiutas

SAD HAMSTER (HAMMY) Tokenomika

Supratimas apie SAD HAMSTER (HAMMY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HAMMYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SAD HAMSTER (HAMMY)

Kiek SAD HAMSTER(HAMMY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HAMMY kaina USD valiuta yra 0.00103403USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HAMMY į USD kaina?
Dabartinė HAMMY kaina USD valiuta yra $ 0.00103403. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SAD HAMSTER rinkos kapitalizacija?
HAMMY rinkos kapitalizacija yra $ 1.03MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HAMMY apyvartoje?
HAMMY apyvartoje yra 999.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HAMMY kaina?
HAMMY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.077248USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HAMMY kaina?
HAMMY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HAMMY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HAMMY yra --USD.
Ar HAMMY kaina šiais metais kils?
HAMMY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HAMMY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:03:05(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.