PayPal USD kaina (PYUSD)

$1
PayPal USD (PYUSD) kainos grafikas realiu laiku
PayPal USD (PYUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.999017
24 val. žemiausia
$ 1.001
24 val. aukščiausia

$ 0.999017
$ 1.001
$ 1.021
$ 0.959426
+0.14%

+0.04%

+0.04%

+0.04%

PayPal USD (PYUSD) realiojo laiko kaina yra $1. Per pastarąsias 24 valandas PYUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.999017 iki aukščiausios $ 1.001 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PYUSD kaina yra $ 1.021, o žemiausia – $ 0.959426.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PYUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – +0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PayPal USD (PYUSD) rinkos informacija

$ 1.24B
--
$ 1.24B
1.24B
1,239,152,852.843208
Dabartinė PayPal USD rinkos kapitalizacija yra $ 1.24B, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PYUSD apyvartoje yra 1.24B vienetų, o bendras kiekis siekia 1239152852.843208. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.24B

PayPal USD (PYUSD) kainos istorija USD

Šiandienos PayPal USD kainos pokytis į USD: $ +0.00040388.
PayPal USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008399000.
PayPal USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008384000.
PayPal USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002466937447417.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00040388+0.04%
30 dienų$ +0.0008399000+0.08%
60 dienų$ +0.0008384000+0.08%
90 dienų$ +0.0002466937447417+0.02%

Kas yra PayPal USD (PYUSD)

PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

PayPal USD (PYUSD) išteklius

Oficiali svetainė

PayPal USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PayPal USD (PYUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PayPal USD (PYUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PayPal USD prognozes.

Peržiūrėkite PayPal USD kainos prognozę dabar!

PYUSD į vietos valiutas

PayPal USD (PYUSD) Tokenomika

Supratimas apie PayPal USD (PYUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PYUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PayPal USD (PYUSD)

Kiek PayPal USD(PYUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PYUSD kaina USD valiuta yra 1.0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PYUSD į USD kaina?
Dabartinė PYUSD kaina USD valiuta yra $ 1.0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PayPal USD rinkos kapitalizacija?
PYUSD rinkos kapitalizacija yra $ 1.24BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PYUSD apyvartoje?
PYUSD apyvartoje yra 1.24BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PYUSD kaina?
PYUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.021USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PYUSD kaina?
PYUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.959426USD.
Kokia yra PYUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PYUSD yra --USD.
Ar PYUSD kaina šiais metais kils?
PYUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PYUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.