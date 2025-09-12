Daugiau apie MPS

MPS Kainos informacija

MPS Baltoji knyga

MPS Oficiali svetainė

MPS Tokenomika

MPS Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Meupass logotipas

Meupass kaina (MPS)

Neįtraukta į sąrašą

1 MPS į USD – tiesioginė kaina:

$0.01593419
$0.01593419$0.01593419
-7.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Meupass (MPS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:15:54(UTC+8)

Meupass (MPS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01590641
$ 0.01590641$ 0.01590641
24 val. žemiausia
$ 0.01723271
$ 0.01723271$ 0.01723271
24 val. aukščiausia

$ 0.01590641
$ 0.01590641$ 0.01590641

$ 0.01723271
$ 0.01723271$ 0.01723271

$ 0.04520831
$ 0.04520831$ 0.04520831

$ 0.00850542
$ 0.00850542$ 0.00850542

-0.31%

-7.21%

-11.71%

-11.71%

Meupass (MPS) realiojo laiko kaina yra $0.01590714. Per pastarąsias 24 valandas MPS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01590641 iki aukščiausios $ 0.01723271 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MPS kaina yra $ 0.04520831, o žemiausia – $ 0.00850542.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MPS per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – -7.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Meupass (MPS) rinkos informacija

$ 320.44K
$ 320.44K$ 320.44K

--
----

$ 398.36K
$ 398.36K$ 398.36K

20.11M
20.11M 20.11M

25,000,000.0
25,000,000.0 25,000,000.0

Dabartinė Meupass rinkos kapitalizacija yra $ 320.44K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MPS apyvartoje yra 20.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 25000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 398.36K

Meupass (MPS) kainos istorija USD

Šiandienos Meupass kainos pokytis į USD: $ -0.00123716974019932.
Meupass 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0013054321.
Meupass 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0094588897.
Meupass 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00682213073204117.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00123716974019932-7.21%
30 dienų$ +0.0013054321+8.21%
60 dienų$ +0.0094588897+59.46%
90 dienų$ +0.00682213073204117+75.09%

Kas yra Meupass (MPS)

Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Meupass (MPS) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Meupass kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Meupass (MPS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Meupass (MPS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Meupass prognozes.

Peržiūrėkite Meupass kainos prognozę dabar!

MPS į vietos valiutas

Meupass (MPS) Tokenomika

Supratimas apie Meupass (MPS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MPSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Meupass (MPS)

Kiek Meupass(MPS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MPS kaina USD valiuta yra 0.01590714USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MPS į USD kaina?
Dabartinė MPS kaina USD valiuta yra $ 0.01590714. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Meupass rinkos kapitalizacija?
MPS rinkos kapitalizacija yra $ 320.44KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MPS apyvartoje?
MPS apyvartoje yra 20.11MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MPS kaina?
MPS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04520831USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MPS kaina?
MPS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00850542USD.
Kokia yra MPS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MPS yra --USD.
Ar MPS kaina šiais metais kils?
MPS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MPS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:15:54(UTC+8)

Meupass (MPS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.