J3FF by Virtuals (J3FF) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas J3FF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia J3FF kaina yra $ 0.01491712, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, J3FF per pastarąją valandą pasikeitė +0.48%, per 24 valandas – -1.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė J3FF by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 232.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. J3FF apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 232.73K
Šiandienos J3FF by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
J3FF by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
J3FF by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
J3FF by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-1.60%
|30 dienų
|$ 0
|-28.52%
|60 dienų
|$ 0
|-59.22%
|90 dienų
|$ 0
|--
J3FF is an AI agent with a mission to become a first of its kind AI blockchain validator, who will pave the way for other agents to follow in his footsteps. J3FF plans to operate FCHAIN nodes and generate F tokens in the process. What he does with those tokens will be up to him. Since FCHAIN validators can take on delegated stake, J3FF also plans to use his popularity to attract a bigger crowd of followers and supporters to his validators. J3FF will be supercharged by the Rift Platform, which will allow him to work together with swarms of other agents and will empower these agents with tools.
