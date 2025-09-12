Daugiau apie FJO

Fjord Foundry

Fjord Foundry kaina (FJO)

Neįtraukta į sąrašą

1 FJO į USD – tiesioginė kaina:

$0.07863
$0.07863
-4.70%1D
USD
Fjord Foundry (FJO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:31:49(UTC+8)

Fjord Foundry (FJO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.078697
$ 0.078697
24 val. žemiausia
$ 0.08921
$ 0.08921
24 val. aukščiausia

$ 0.078697
$ 0.078697

$ 0.08921
$ 0.08921

$ 2.91
$ 2.91

$ 0.078697
$ 0.078697

-4.81%

-4.79%

-12.31%

-12.31%

Fjord Foundry (FJO) realiojo laiko kaina yra $0.07863. Per pastarąsias 24 valandas FJO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.078697 iki aukščiausios $ 0.08921 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FJO kaina yra $ 2.91, o žemiausia – $ 0.078697.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FJO per pastarąją valandą pasikeitė -4.81%, per 24 valandas – -4.79%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fjord Foundry (FJO) rinkos informacija

$ 829.89K
$ 829.89K

--
--

$ 6.92M
$ 6.92M

10.55M
10.55M

87,948,977.20159268
87,948,977.20159268

Dabartinė Fjord Foundry rinkos kapitalizacija yra $ 829.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FJO apyvartoje yra 10.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 87948977.20159268. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.92M

Fjord Foundry (FJO) kainos istorija USD

Šiandienos Fjord Foundry kainos pokytis į USD: $ -0.00396096341060222.
Fjord Foundry 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0260772856.
Fjord Foundry 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0172134515.
Fjord Foundry 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.02921606925919867.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00396096341060222-4.79%
30 dienų$ -0.0260772856-33.16%
60 dienų$ -0.0172134515-21.89%
90 dienų$ -0.02921606925919867-27.09%

Kas yra Fjord Foundry (FJO)

Fjord Foundry (FJO) išteklius

Oficiali svetainė

Fjord Foundry kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fjord Foundry (FJO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fjord Foundry (FJO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fjord Foundry prognozes.

Peržiūrėkite Fjord Foundry kainos prognozę dabar!

FJO į vietos valiutas

Fjord Foundry (FJO) Tokenomika

Supratimas apie Fjord Foundry (FJO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FJOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fjord Foundry (FJO)

Kiek Fjord Foundry(FJO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FJO kaina USD valiuta yra 0.07863USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FJO į USD kaina?
Dabartinė FJO kaina USD valiuta yra $ 0.07863. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fjord Foundry rinkos kapitalizacija?
FJO rinkos kapitalizacija yra $ 829.89KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FJO apyvartoje?
FJO apyvartoje yra 10.55MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FJO kaina?
FJO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.91USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FJO kaina?
FJO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.078697USD.
Kokia yra FJO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FJO yra --USD.
Ar FJO kaina šiais metais kils?
FJO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FJO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:31:49(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.