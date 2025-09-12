First bitcoin kid kaina (TPU)
First bitcoin kid (TPU) realiojo laiko kaina yra $0.00003642. Per pastarąsias 24 valandas TPU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003548 iki aukščiausios $ 0.00003663 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TPU kaina yra $ 0.00300023, o žemiausia – $ 0.00002507.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TPU per pastarąją valandą pasikeitė +0.95%, per 24 valandas – +1.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė First bitcoin kid rinkos kapitalizacija yra $ 35.96K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TPU apyvartoje yra 987.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 987168401.6715. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.96K
Šiandienos First bitcoin kid kainos pokytis į USD: $ 0.
First bitcoin kid 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000046898.
First bitcoin kid 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000023754.
First bitcoin kid 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000007818854786751087.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.96%
|30 dienų
|$ +0.0000046898
|+12.88%
|60 dienų
|$ +0.0000023754
|+6.52%
|90 dienų
|$ +0.000007818854786751087
|+27.34%
This kid posted a YouTube video about Bitcoin in 2011 when he was 12yrs old and BTC price was only $8.00!!! For the past 13yrs that video went unnoticed... Now some solana degens unearthed this historic video and etched it into the blockchain as a memecoin... The *First Bitcoin Kid (TPU)* project is an innovative initiative aimed at educating and empowering the younger generation about cryptocurrency, blockchain technology, and financial literacy. The project's name, "First Bitcoin Kid," symbolizes the idea of introducing children and teenagers to the world of digital assets and teaching them how to navigate this new financial landscape from an early age. The core focus of the TPU (Tokenized Project Unit) model in this project is to provide a hands-on, interactive experience where participants can learn about Bitcoin and other cryptocurrencies, while also engaging with blockchain technologies in a meaningful way. The project typically incorporates elements like gamified learning, smart contracts, and tokenomics to create an immersive educational platform that makes the complex world of cryptocurrencies more approachable and accessible for young learners. In addition to the educational aspect, *First Bitcoin Kid (TPU)* aims to introduce practical use cases for digital assets, allowing young users to earn, spend, and trade tokens in a controlled environment. This not only builds knowledge but also provides them with practical experience that could be valuable in a rapidly digitizing financial world. Through its innovative approach, the project seeks to bridge the gap between traditional finance and emerging digital economies, helping to cultivate a new generation of informed digital natives.
Supratimas apie First bitcoin kid (TPU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TPUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
