DeFiato logotipas

DeFiato kaina (DFIAT)

Neįtraukta į sąrašą

1 DFIAT į USD – tiesioginė kaina:

0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
DeFiato (DFIAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:54:42(UTC+8)

DeFiato (DFIAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.08%

--

+8.01%

+8.01%

DeFiato (DFIAT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DFIAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0.00100315 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DFIAT kaina yra $ 0.186609, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DFIAT per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +8.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DeFiato (DFIAT) rinkos informacija

Dabartinė DeFiato rinkos kapitalizacija yra $ 150.51K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DFIAT apyvartoje yra 153.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 244.42K

DeFiato (DFIAT) kainos istorija USD

Šiandienos DeFiato kainos pokytis į USD: $ 0.
DeFiato 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DeFiato 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DeFiato 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+2.42%
60 dienų$ 0+9.66%
90 dienų$ 0--

Kas yra DeFiato (DFIAT)

DeFiato is a centralized DeFi platform underpinned by the original vision to provide first-of-its-kind infrastructure in the context of the “DeFi” world, while at the same time, seamlessly bridging the gap between “fiat” and “crypto” toward mass adoption.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DeFiato (DFIAT) išteklius

Oficiali svetainė

DeFiato kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DeFiato (DFIAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeFiato (DFIAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeFiato prognozes.

Peržiūrėkite DeFiato kainos prognozę dabar!

DFIAT į vietos valiutas

DeFiato (DFIAT) Tokenomika

Supratimas apie DeFiato (DFIAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DFIATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DeFiato (DFIAT)

Kiek DeFiato(DFIAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DFIAT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DFIAT į USD kaina?
Dabartinė DFIAT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DeFiato rinkos kapitalizacija?
DFIAT rinkos kapitalizacija yra $ 150.51KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DFIAT apyvartoje?
DFIAT apyvartoje yra 153.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DFIAT kaina?
DFIAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.186609USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DFIAT kaina?
DFIAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DFIAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DFIAT yra --USD.
Ar DFIAT kaina šiais metais kils?
DFIAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DFIAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.