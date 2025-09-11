Daugiau apie CTX

CTX Kainos informacija

CTX Oficiali svetainė

CTX Tokenomika

CTX Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Cryptex Finance logotipas

Cryptex Finance kaina (CTX)

Neįtraukta į sąrašą

1 CTX į USD – tiesioginė kaina:

$1.49
$1.49$1.49
-2.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Cryptex Finance (CTX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:53:58(UTC+8)

Cryptex Finance (CTX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.49
$ 1.49$ 1.49
24 val. žemiausia
$ 1.56
$ 1.56$ 1.56
24 val. aukščiausia

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

$ 44.13
$ 44.13$ 44.13

$ 0.790108
$ 0.790108$ 0.790108

-0.78%

-2.03%

+1.15%

+1.15%

Cryptex Finance (CTX) realiojo laiko kaina yra $1.49. Per pastarąsias 24 valandas CTX svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.49 iki aukščiausios $ 1.56 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CTX kaina yra $ 44.13, o žemiausia – $ 0.790108.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CTX per pastarąją valandą pasikeitė -0.78%, per 24 valandas – -2.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cryptex Finance (CTX) rinkos informacija

$ 11.28M
$ 11.28M$ 11.28M

--
----

$ 14.89M
$ 14.89M$ 14.89M

7.57M
7.57M 7.57M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Dabartinė Cryptex Finance rinkos kapitalizacija yra $ 11.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CTX apyvartoje yra 7.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.89M

Cryptex Finance (CTX) kainos istorija USD

Šiandienos Cryptex Finance kainos pokytis į USD: $ -0.030978307623919.
Cryptex Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0521531290.
Cryptex Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0586745610.
Cryptex Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.092361350378218.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.030978307623919-2.03%
30 dienų$ -0.0521531290-3.50%
60 dienų$ +0.0586745610+3.94%
90 dienų$ -0.092361350378218-5.83%

Kas yra Cryptex Finance (CTX)

CTX is a governance token that powers and secures the Cryptex protocol. Holders of CTX can vote on protocol upgrades for TCAP as well as all future products within the Cryptex ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Cryptex Finance (CTX) išteklius

Oficiali svetainė

Cryptex Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cryptex Finance (CTX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cryptex Finance (CTX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cryptex Finance prognozes.

Peržiūrėkite Cryptex Finance kainos prognozę dabar!

CTX į vietos valiutas

Cryptex Finance (CTX) Tokenomika

Supratimas apie Cryptex Finance (CTX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CTXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cryptex Finance (CTX)

Kiek Cryptex Finance(CTX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CTX kaina USD valiuta yra 1.49USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CTX į USD kaina?
Dabartinė CTX kaina USD valiuta yra $ 1.49. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cryptex Finance rinkos kapitalizacija?
CTX rinkos kapitalizacija yra $ 11.28MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CTX apyvartoje?
CTX apyvartoje yra 7.57MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CTX kaina?
CTX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 44.13USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CTX kaina?
CTX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.790108USD.
Kokia yra CTX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CTX yra --USD.
Ar CTX kaina šiais metais kils?
CTX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CTX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:53:58(UTC+8)

Cryptex Finance (CTX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.