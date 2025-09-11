Daugiau apie XCM

Coinmetro kaina (XCM)

1 XCM į USD – tiesioginė kaina:

$0.076552
-1.30%1D
USD
Coinmetro (XCM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:52:17(UTC+8)

Coinmetro (XCM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.073939
24 val. žemiausia
$ 0.078116
24 val. aukščiausia

$ 0.073939
$ 0.078116
$ 0.923577
$ 0.01235123
+2.51%

-1.38%

-2.84%

-2.84%

Coinmetro (XCM) realiojo laiko kaina yra $0.076552. Per pastarąsias 24 valandas XCM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.073939 iki aukščiausios $ 0.078116 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XCM kaina yra $ 0.923577, o žemiausia – $ 0.01235123.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XCM per pastarąją valandą pasikeitė +2.51%, per 24 valandas – -1.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Coinmetro (XCM) rinkos informacija

$ 23.14M
--
$ 24.24M
302.27M
316,632,356.9638014
Dabartinė Coinmetro rinkos kapitalizacija yra $ 23.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XCM apyvartoje yra 302.27M vienetų, o bendras kiekis siekia 316632356.9638014. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.24M

Coinmetro (XCM) kainos istorija USD

Šiandienos Coinmetro kainos pokytis į USD: $ -0.00107463408825313.
Coinmetro 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0160003095.
Coinmetro 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0273330447.
Coinmetro 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00518951960591683.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00107463408825313-1.38%
30 dienų$ -0.0160003095-20.90%
60 dienų$ -0.0273330447-35.70%
90 dienų$ -0.00518951960591683-6.34%

Kas yra Coinmetro (XCM)

CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary.

Coinmetro (XCM) išteklius

Coinmetro kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Coinmetro (XCM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Coinmetro (XCM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Coinmetro prognozes.

Peržiūrėkite Coinmetro kainos prognozę dabar!

XCM į vietos valiutas

Coinmetro (XCM) Tokenomika

Supratimas apie Coinmetro (XCM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XCMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Coinmetro (XCM)

Kiek Coinmetro(XCM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XCM kaina USD valiuta yra 0.076552USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XCM į USD kaina?
Dabartinė XCM kaina USD valiuta yra $ 0.076552. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Coinmetro rinkos kapitalizacija?
XCM rinkos kapitalizacija yra $ 23.14MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XCM apyvartoje?
XCM apyvartoje yra 302.27MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XCM kaina?
XCM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.923577USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XCM kaina?
XCM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01235123USD.
Kokia yra XCM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XCM yra --USD.
Ar XCM kaina šiais metais kils?
XCM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XCM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
