JAK(JAK)이란?

Meet Jak: just an ordinary guy with no girlfriend, stuck in a dead-end job, and struggling with low self-esteem. But that’s all about to change when Jak stumbles upon the world of memecoins. Through sheer determination and a bit of beginner's luck, Jak’s modest investment starts to grow. Soon, he's not only making more money than he ever imagined but also discovering a passion for technology and finance. Jak's transformation is nothing short of remarkable—he goes from a lackluster existence to living life on his own terms.

JAK (JAK) 리소스 공식 웹사이트