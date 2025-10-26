Il prezzo in tempo reale di PulseChain Peacock oggi è 0.015867 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PCOCK a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PCOCK su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di PulseChain Peacock oggi è 0.015867 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PCOCK a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PCOCK su MEXC ora.

Maggiori informazioni su PCOCK

Informazioni sul prezzo di PCOCK

Sito web ufficiale di PCOCK

Economia del token di PCOCK

Previsioni del prezzo di PCOCK

Logo PulseChain Peacock

Prezzo di PulseChain Peacock (PCOCK)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in PCOCK:

$0.01586443
$0.01586443$0.01586443
+15.30%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di PulseChain Peacock (PCOCK)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:02:14 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di PulseChain Peacock (PCOCK) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.01375802
$ 0.01375802$ 0.01375802
Min sulle 24h
$ 0.01754346
$ 0.01754346$ 0.01754346
Max sulle 24h

$ 0.01375802
$ 0.01375802$ 0.01375802

$ 0.01754346
$ 0.01754346$ 0.01754346

$ 0.01767444
$ 0.01767444$ 0.01767444

$ 0.00191136
$ 0.00191136$ 0.00191136

-5.90%

+15.33%

+69.99%

+69.99%

Il prezzo in tempo reale di PulseChain Peacock (PCOCK) è $0.015867. Nelle ultime 24 ore, PCOCK ha oscillato tra un minimo di $ 0.01375802 e un massimo di $ 0.01754346, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di PCOCK è $ 0.01767444, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00191136.

In termini di performance a breve termine, PCOCK è variato del -5.90% nell'ultima ora, del +15.33% nelle 24 ore e del +69.99% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di PulseChain Peacock (PCOCK)

$ 13.33M
$ 13.33M$ 13.33M

--
----

$ 13.33M
$ 13.33M$ 13.33M

845.63M
845.63M 845.63M

845,633,593.8632812
845,633,593.8632812 845,633,593.8632812

L'attuale capitalizzazione di mercato di PulseChain Peacock è $ 13.33M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di PCOCK è 845.63M, con una fornitura totale di 845633593.8632812. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 13.33M.

Cronologia dei prezzi di PulseChain Peacock (PCOCK) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di PulseChain Peacock a USD è stata $ +0.00210897.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di PulseChain Peacock in USD è stata di $ +0.1040628452.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di PulseChain Peacock in USD è stata di $ +0.0202044396.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di PulseChain Peacock in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00210897+15.33%
30 giorni$ +0.1040628452+655.84%
60 giorni$ +0.0202044396+127.34%
90 giorni$ 0--

Che cos'è PulseChain Peacock (PCOCK)

Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa PulseChain Peacock (PCOCK)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di PulseChain Peacock (USD)

Quanto varrà PulseChain Peacock (PCOCK) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset PulseChain Peacock (PCOCK) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per PulseChain Peacock.

Controlla subito la previsione del prezzo di PulseChain Peacock!

PCOCK in valute locali

Economia del token di PulseChain Peacock (PCOCK)

Comprendere l'economia del token di PulseChain Peacock (PCOCK) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token PCOCK!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a PulseChain Peacock (PCOCK)

Quanto vale oggi PulseChain Peacock (PCOCK)?
Il prezzo in tempo reale di PCOCK in USD è 0.015867 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da PCOCK in USD?
Il prezzo attuale di PCOCK in USD è $ 0.015867. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di PulseChain Peacock?
La capitalizzazione di mercato per PCOCK è $ 13.33M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di PCOCK?
La fornitura circolante di PCOCK è 845.63M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di PCOCK?
PCOCK ha raggiunto un prezzo ATH di 0.01767444 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di PCOCK?
PCOCK ha visto un prezzo ATL di 0.00191136 USD.
Qual è il volume di trading di PCOCK?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per PCOCK è -- USD.
PCOCK salirà quest'anno?
PCOCK potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di PCOCK per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:02:14 (UTC+8)

