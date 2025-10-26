Il prezzo in tempo reale di Daku V2 oggi è 0.12603 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DAKU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DAKU su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Daku V2 oggi è 0.12603 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DAKU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DAKU su MEXC ora.

Maggiori informazioni su DAKU

Informazioni sul prezzo di DAKU

Sito web ufficiale di DAKU

Economia del token di DAKU

Previsioni del prezzo di DAKU

Prezzo di Daku V2 (DAKU)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in DAKU:

$0.12603
$0.12603
-0.40%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di Daku V2 (DAKU)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:52:19 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Daku V2 (DAKU) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

$ 0.152985
$ 0.152985$ 0.152985

$ 0.02737318
$ 0.02737318$ 0.02737318

-0.75%

-0.42%

+2.93%

+2.93%

Il prezzo in tempo reale di Daku V2 (DAKU) è $0.12603. Nelle ultime 24 ore, DAKU ha oscillato tra un minimo di $ 0.124652 e un massimo di $ 0.127712, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di DAKU è $ 0.152985, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.02737318.

In termini di performance a breve termine, DAKU è variato del -0.75% nell'ultima ora, del -0.42% nelle 24 ore e del +2.93% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Daku V2 (DAKU)

--
----

L'attuale capitalizzazione di mercato di Daku V2 è $ 75.62M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di DAKU è 600.00M, con una fornitura totale di 599999752.039898. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 75.62M.

Cronologia dei prezzi di Daku V2 (DAKU) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Daku V2 a USD è stata $ -0.0005384228403778.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Daku V2 in USD è stata di $ +0.0255522296.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Daku V2 in USD è stata di $ +0.0360901020.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Daku V2 in USD è stata di $ +0.07906555659382259.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0005384228403778-0.42%
30 giorni$ +0.0255522296+20.27%
60 giorni$ +0.0360901020+28.64%
90 giorni$ +0.07906555659382259+168.35%

Che cos'è Daku V2 (DAKU)

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Daku V2 (DAKU)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Daku V2 (USD)

Quanto varrà Daku V2 (DAKU) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Daku V2 (DAKU) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Daku V2.

Controlla subito la previsione del prezzo di Daku V2!

DAKU in valute locali

Economia del token di Daku V2 (DAKU)

Comprendere l'economia del token di Daku V2 (DAKU) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token DAKU!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Daku V2 (DAKU)

Quanto vale oggi Daku V2 (DAKU)?
Il prezzo in tempo reale di DAKU in USD è 0.12603 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da DAKU in USD?
Il prezzo attuale di DAKU in USD è $ 0.12603. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Daku V2?
La capitalizzazione di mercato per DAKU è $ 75.62M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di DAKU?
La fornitura circolante di DAKU è 600.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di DAKU?
DAKU ha raggiunto un prezzo ATH di 0.152985 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di DAKU?
DAKU ha visto un prezzo ATL di 0.02737318 USD.
Qual è il volume di trading di DAKU?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per DAKU è -- USD.
DAKU salirà quest'anno?
DAKU potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di DAKU per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:52:19 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Daku V2 (DAKU)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

