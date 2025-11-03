ZooKeeper (ZOO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.39793 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.28% Árváltozás (1D) -3.56% Árváltozás (7D) -7.90%

ZooKeeper (ZOO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZOO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZOO valaha volt legmagasabb ára $ 0.39793, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZOO változása a következő volt: -0.28% az elmúlt órában, -3.56% az elmúlt 24 órában, és -7.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZooKeeper (ZOO) piaci információk

Piaci érték $ 221.74K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 228.85K Forgalomban lévő készlet 470.68M Teljes tokenszám 485,769,338.4215991

A(z) ZooKeeper jelenlegi piaci plafonja $ 221.74K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZOO keringésben lévő tokenszáma 470.68M, és a teljes tokenszám 485769338.4215991. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 228.85K.