A(z) élő ZooKeeper ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ZOO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZOO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

ZooKeeper Ár (ZOO)

Nem listázott

1 ZOO-USD élő ár:

$0.0004711
$0.0004711$0.0004711
-3.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
ZooKeeper (ZOO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:12:57 (UTC+8)

ZooKeeper (ZOO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.39793
$ 0.39793$ 0.39793

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

-3.56%

-7.90%

-7.90%

ZooKeeper (ZOO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZOO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZOO valaha volt legmagasabb ára $ 0.39793, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZOO változása a következő volt: -0.28% az elmúlt órában, -3.56% az elmúlt 24 órában, és -7.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZooKeeper (ZOO) piaci információk

$ 221.74K
$ 221.74K$ 221.74K

--
----

$ 228.85K
$ 228.85K$ 228.85K

470.68M
470.68M 470.68M

485,769,338.4215991
485,769,338.4215991 485,769,338.4215991

A(z) ZooKeeper jelenlegi piaci plafonja $ 221.74K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZOO keringésben lévő tokenszáma 470.68M, és a teljes tokenszám 485769338.4215991. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 228.85K.

ZooKeeper (ZOO) árelőzmények USD

A(z) ZooKeeperUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ZooKeeper USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ZooKeeper USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ZooKeeper USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.56%
30 nap$ 0-27.78%
60 nap$ 0-31.20%
90 nap$ 0--

Mi a(z) ZooKeeper (ZOO)

Zookeeper will provide a dual farming experience while embracing the popular crypto trend of NFTs. The project will complement another existing Wanchain Dapp: Wanswap (www.wanswap.finance); thus greatly augmenting liquidity. However, Zookeeper will have its own utility token ($ZOO) distributed as farming rewards to Wanswap Liquidity Providers (LPs), who stake their WSLP (Wan Swap Liquidity Provider tokens).

All this makes ZooKeeper a unique gamified yield farming Dapp with profit potential and gaming fun.

Features : DUALFARMING In Zookeeper, the notion of dual farming is introduced which allows the user to farm zoo tokens and wasp tokens (on selected pools) due to the partnership with WanSwap. OPTIONAL LOCK FARMING ZooKeeper offers users the possibility of increasing yield farming rewards by using the optional lock period function available for each pool. The longer the period chosen, the more rewards will be given. ATTACH NFT BOOST CARDS Extra NFT boost cards are available on ZooKeeper. This unique ability in the crypto market will allow each user to both reduce the locktime and increase rewards. NFT TRADING All NFTs have a possibility to be used or sold in the market section. Selling NFT’s can be done in several cryptocurrencies available on ZooKeeper. GOVERNANCE ZooKeeper Community will have access to a voting system that will be reviewed by the ZooKeeper team before implementation. BURN MECHANIC ZooKeeper has integrated different burning mechanics on its platform to reduce the max supply of ZOO Token.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ZooKeeper (ZOO) Erőforrás

Hivatalos webhely

ZooKeeper árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ZooKeeper (ZOO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ZooKeeper (ZOO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ZooKeeper rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ZooKeeper árelőrejelzését most!

ZOO helyi valutákra

ZooKeeper (ZOO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ZooKeeper (ZOO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ZOO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ZooKeeper (ZOO)

Mennyit ér ma a(z) ZooKeeper (ZOO)?
A(z) élő ZOO ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ZOO ára a(z) USD esetében?
A(z) ZOO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ZooKeeper piaci plafonja?
A(z) ZOO piaci plafonja $ 221.74K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ZOO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ZOO keringésben lévő tokenszáma 470.68M USD.
Mi volt a(z) ZOO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ZOO mindenkori legmagasabb ára 0.39793 USD.
Mi volt a(z) ZOO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ZOO mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) ZOO kereskedési volumene?
A(z) ZOO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ZOO ára emelkedni fog idén?
A(z) ZOO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ZOO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:12:57 (UTC+8)

ZooKeeper (ZOO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

