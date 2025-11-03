USDu (USDU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.998933 $ 0.998933 $ 0.998933 24h alacsony $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24h magas 24h alacsony $ 0.998933$ 0.998933 $ 0.998933 24h magas $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Minden idők csúcspontja $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Legalacsonyabb ár $ 0.990456$ 0.990456 $ 0.990456 Árváltozás (1H) -0.04% Árváltozás (1D) -0.06% Árváltozás (7D) -0.02% Árváltozás (7D) -0.02%

USDu (USDU) valós idejű ár: $0.999043. Az elmúlt 24 órában, a(z)USDU legalacsonyabb ára $ 0.998933, legmagasabb ára pedig $ 1.002 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USDU valaha volt legmagasabb ára $ 1.014, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.990456 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USDU változása a következő volt: -0.04% az elmúlt órában, -0.06% az elmúlt 24 órában, és -0.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

USDu (USDU) piaci információk

Piaci érték $ 20.34M$ 20.34M $ 20.34M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 20.34M$ 20.34M $ 20.34M Forgalomban lévő készlet 20.36M 20.36M 20.36M Teljes tokenszám 20,361,014.446591 20,361,014.446591 20,361,014.446591

A(z) USDu jelenlegi piaci plafonja $ 20.34M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USDU keringésben lévő tokenszáma 20.36M, és a teljes tokenszám 20361014.446591. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 20.34M.