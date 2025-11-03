KnockOut Games (GG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00224947 $ 0.00224947 $ 0.00224947 24h alacsony $ 0.00254323 $ 0.00254323 $ 0.00254323 24h magas 24h alacsony $ 0.00224947$ 0.00224947 $ 0.00224947 24h magas $ 0.00254323$ 0.00254323 $ 0.00254323 Minden idők csúcspontja $ 0.00457556$ 0.00457556 $ 0.00457556 Legalacsonyabb ár $ 0.00078521$ 0.00078521 $ 0.00078521 Árváltozás (1H) +6.69% Árváltozás (1D) +8.74% Árváltozás (7D) -30.74% Árváltozás (7D) -30.74%

KnockOut Games (GG) valós idejű ár: $0.00244672. Az elmúlt 24 órában, a(z)GG legalacsonyabb ára $ 0.00224947, legmagasabb ára pedig $ 0.00254323 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GG valaha volt legmagasabb ára $ 0.00457556, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00078521 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GG változása a következő volt: +6.69% az elmúlt órában, +8.74% az elmúlt 24 órában, és -30.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KnockOut Games (GG) piaci információk

Piaci érték $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) KnockOut Games jelenlegi piaci plafonja $ 2.43M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GG keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.43M.