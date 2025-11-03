Hyperwave HYPE (HWHYPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 41.5 $ 41.5 $ 41.5 24h alacsony $ 44.18 $ 44.18 $ 44.18 24h magas 24h alacsony $ 41.5$ 41.5 $ 41.5 24h magas $ 44.18$ 44.18 $ 44.18 Minden idők csúcspontja $ 59.58$ 59.58 $ 59.58 Legalacsonyabb ár $ 29.97$ 29.97 $ 29.97 Árváltozás (1H) -1.21% Árváltozás (1D) -4.60% Árváltozás (7D) -14.37% Árváltozás (7D) -14.37%

Hyperwave HYPE (HWHYPE) valós idejű ár: $41.49. Az elmúlt 24 órában, a(z)HWHYPE legalacsonyabb ára $ 41.5, legmagasabb ára pedig $ 44.18 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HWHYPE valaha volt legmagasabb ára $ 59.58, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 29.97 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HWHYPE változása a következő volt: -1.21% az elmúlt órában, -4.60% az elmúlt 24 órában, és -14.37% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) piaci információk

Piaci érték $ 7.92M$ 7.92M $ 7.92M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.92M$ 7.92M $ 7.92M Forgalomban lévő készlet 190.98K 190.98K 190.98K Teljes tokenszám 190,983.4048478291 190,983.4048478291 190,983.4048478291

A(z) Hyperwave HYPE jelenlegi piaci plafonja $ 7.92M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HWHYPE keringésben lévő tokenszáma 190.98K, és a teljes tokenszám 190983.4048478291. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.92M.