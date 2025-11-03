TőzsdeDEX+
A(z) élő FTF100 ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) FTF100 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FTF100 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FTF100

FTF100 árinformációk

Mi a(z) FTF100

FTF100 fehér könyv

FTF100 hivatalos webhely

FTF100 tokenomikai adatai

FTF100 árelőrejelzés

FTF100 Logó

FTF100 Ár (FTF100)

Nem listázott

1 FTF100-USD élő ár:

--
----
-19.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
FTF100 (FTF100) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:22:10 (UTC+8)

FTF100 (FTF100) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.29%

-19.84%

-30.47%

-30.47%

FTF100 (FTF100) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FTF100 legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FTF100 valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FTF100 változása a következő volt: -2.29% az elmúlt órában, -19.84% az elmúlt 24 órában, és -30.47% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FTF100 (FTF100) piaci információk

$ 85.15K
$ 85.15K$ 85.15K

--
----

$ 85.15K
$ 85.15K$ 85.15K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) FTF100 jelenlegi piaci plafonja $ 85.15K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FTF100 keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 85.15K.

FTF100 (FTF100) árelőzmények USD

A(z) FTF100USD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) FTF100 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) FTF100 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) FTF100 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-19.84%
30 nap$ 0-34.05%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) FTF100 (FTF100)

FTF100 is a decentralized cryptocurrency project on the Solana network with a fixed supply of 1 billion tokens. The project focuses on building a creator-centric ecosystem and providing interactive educational tools and financial literacy resources. FTF100 aims to support community engagement, allowing token holders to participate in content interaction and educational activities. The team plans to expand token utility and educational features as the project develops.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

FTF100 (FTF100) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

FTF100 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) FTF100 (FTF100) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) FTF100 (FTF100) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) FTF100 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) FTF100 árelőrejelzését most!

FTF100 helyi valutákra

FTF100 (FTF100) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) FTF100 (FTF100) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FTF100 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: FTF100 (FTF100)

Mennyit ér ma a(z) FTF100 (FTF100)?
A(z) élő FTF100 ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FTF100 ára a(z) USD esetében?
A(z) FTF100 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) FTF100 piaci plafonja?
A(z) FTF100 piaci plafonja $ 85.15K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FTF100 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FTF100 keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) FTF100 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FTF100 mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) FTF100 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FTF100 mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) FTF100 kereskedési volumene?
A(z) FTF100 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FTF100 ára emelkedni fog idén?
A(z) FTF100 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FTF100 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:22:10 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

