DickStrategy (DICKSTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00106726 $ 0.00106726 $ 0.00106726 24h alacsony $ 0.00116487 $ 0.00116487 $ 0.00116487 24h magas 24h alacsony $ 0.00106726$ 0.00106726 $ 0.00106726 24h magas $ 0.00116487$ 0.00116487 $ 0.00116487 Minden idők csúcspontja $ 0.01084287$ 0.01084287 $ 0.01084287 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.96% Árváltozás (1D) -7.38% Árváltozás (7D) -11.29% Árváltozás (7D) -11.29%

DickStrategy (DICKSTR) valós idejű ár: $0.00107026. Az elmúlt 24 órában, a(z)DICKSTR legalacsonyabb ára $ 0.00106726, legmagasabb ára pedig $ 0.00116487 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DICKSTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.01084287, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DICKSTR változása a következő volt: -0.96% az elmúlt órában, -7.38% az elmúlt 24 órában, és -11.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DickStrategy (DICKSTR) piaci információk

Piaci érték $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Forgalomban lévő készlet 939.55M 939.55M 939.55M Teljes tokenszám 939,554,549.4552867 939,554,549.4552867 939,554,549.4552867

A(z) DickStrategy jelenlegi piaci plafonja $ 1.01M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DICKSTR keringésben lévő tokenszáma 939.55M, és a teljes tokenszám 939554549.4552867. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.01M.