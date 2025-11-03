TőzsdeDEX+
A(z) élő Dialectic ETH Vault ár ma 3,812.75 USD. Kövesd nyomon a(z) DETH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DETH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DETH

DETH árinformációk

Mi a(z) DETH

DETH hivatalos webhely

DETH tokenomikai adatai

DETH árelőrejelzés

Dialectic ETH Vault Logó

Dialectic ETH Vault Ár (DETH)

Nem listázott

1 DETH-USD élő ár:

$3,813.63
$3,813.63
-1.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Dialectic ETH Vault (DETH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:09:35 (UTC+8)

Dialectic ETH Vault (DETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 3,796.61
$ 3,796.61
24h alacsony
$ 3,924.18
$ 3,924.18
24h magas

$ 3,796.61
$ 3,796.61

$ 3,924.18
$ 3,924.18

$ 4,757.52
$ 4,757.52

$ 3,605.76
$ 3,605.76

-0.74%

-1.93%

-9.53%

-9.53%

Dialectic ETH Vault (DETH) valós idejű ár: $3,812.75. Az elmúlt 24 órában, a(z)DETH legalacsonyabb ára $ 3,796.61, legmagasabb ára pedig $ 3,924.18 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DETH valaha volt legmagasabb ára $ 4,757.52, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3,605.76 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DETH változása a következő volt: -0.74% az elmúlt órában, -1.93% az elmúlt 24 órában, és -9.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dialectic ETH Vault (DETH) piaci információk

$ 36.40M
$ 36.40M

--
--

$ 36.40M
$ 36.40M

9.55K
9.55K

9,545.617961937434
9,545.617961937434

A(z) Dialectic ETH Vault jelenlegi piaci plafonja $ 36.40M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DETH keringésben lévő tokenszáma 9.55K, és a teljes tokenszám 9545.617961937434. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 36.40M.

Dialectic ETH Vault (DETH) árelőzmények USD

A(z) Dialectic ETH VaultUSD mai árváltozása a következő volt: $ -75.064859191058.
A(z) Dialectic ETH Vault USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -570.3610920250.
A(z) Dialectic ETH Vault USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dialectic ETH Vault USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -75.064859191058-1.93%
30 nap$ -570.3610920250-14.95%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Dialectic ETH Vault (DETH)

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic ETH brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Dialectic ETH Vault (DETH) Erőforrás

Hivatalos webhely

Dialectic ETH Vault árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Dialectic ETH Vault (DETH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Dialectic ETH Vault (DETH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Dialectic ETH Vault rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Dialectic ETH Vault árelőrejelzését most!

DETH helyi valutákra

Dialectic ETH Vault (DETH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Dialectic ETH Vault (DETH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DETH token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Dialectic ETH Vault (DETH)

Mennyit ér ma a(z) Dialectic ETH Vault (DETH)?
A(z) élő DETH ár a(z) USD esetében 3,812.75 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DETH ára a(z) USD esetében?
A(z) DETH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 3,812.75. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Dialectic ETH Vault piaci plafonja?
A(z) DETH piaci plafonja $ 36.40M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DETH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DETH keringésben lévő tokenszáma 9.55K USD.
Mi volt a(z) DETH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DETH mindenkori legmagasabb ára 4,757.52 USD.
Mi volt a(z) DETH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DETH mindenkori legalacsonyabb ára 3,605.76 USD.
Mekkora a(z) DETH kereskedési volumene?
A(z) DETH élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DETH ára emelkedni fog idén?
A(z) DETH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DETH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:09:35 (UTC+8)

Dialectic ETH Vault (DETH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

