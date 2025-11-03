Dialectic ETH Vault (DETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 3,796.61 $ 3,796.61 $ 3,796.61 24h alacsony $ 3,924.18 $ 3,924.18 $ 3,924.18 24h magas 24h alacsony $ 3,796.61$ 3,796.61 $ 3,796.61 24h magas $ 3,924.18$ 3,924.18 $ 3,924.18 Minden idők csúcspontja $ 4,757.52$ 4,757.52 $ 4,757.52 Legalacsonyabb ár $ 3,605.76$ 3,605.76 $ 3,605.76 Árváltozás (1H) -0.74% Árváltozás (1D) -1.93% Árváltozás (7D) -9.53% Árváltozás (7D) -9.53%

Dialectic ETH Vault (DETH) valós idejű ár: $3,812.75. Az elmúlt 24 órában, a(z)DETH legalacsonyabb ára $ 3,796.61, legmagasabb ára pedig $ 3,924.18 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DETH valaha volt legmagasabb ára $ 4,757.52, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3,605.76 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DETH változása a következő volt: -0.74% az elmúlt órában, -1.93% az elmúlt 24 órában, és -9.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dialectic ETH Vault (DETH) piaci információk

Piaci érték $ 36.40M$ 36.40M $ 36.40M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 36.40M$ 36.40M $ 36.40M Forgalomban lévő készlet 9.55K 9.55K 9.55K Teljes tokenszám 9,545.617961937434 9,545.617961937434 9,545.617961937434

A(z) Dialectic ETH Vault jelenlegi piaci plafonja $ 36.40M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DETH keringésben lévő tokenszáma 9.55K, és a teljes tokenszám 9545.617961937434. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 36.40M.