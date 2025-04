Mi a(z) CROW (CROW)

A Memecoin on Solana Chain. Try to make Cult of Crow for Community with Pfp on our website. you can make by yourself . Visit our Website https://thecrow.farm/ The Crow, Enemy of Farmers and Jeets Since The Beginning of Time. Community Take Over to help Crow defeat Farmers & Jeets. We will Keep Building together with Community. Fight Jeeters, Farmers etc. I Sure each Holder will win here. Join Us. Lets Make a Big and Strong Community and be $CROW number 1 on SOLANA MEMECOIN. LFG

