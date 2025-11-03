Ceylon (RS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000106 $ 0.00000106 $ 0.00000106 24h alacsony $ 0.00000107 $ 0.00000107 $ 0.00000107 24h magas 24h alacsony $ 0.00000106$ 0.00000106 $ 0.00000106 24h magas $ 0.00000107$ 0.00000107 $ 0.00000107 Minden idők csúcspontja $ 0.0000061$ 0.0000061 $ 0.0000061 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.37% Árváltozás (1D) +0.04% Árváltozás (7D) -24.30% Árváltozás (7D) -24.30%

Ceylon (RS) valós idejű ár: $0.00000107. Az elmúlt 24 órában, a(z)RS legalacsonyabb ára $ 0.00000106, legmagasabb ára pedig $ 0.00000107 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RS valaha volt legmagasabb ára $ 0.0000061, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RS változása a következő volt: -0.37% az elmúlt órában, +0.04% az elmúlt 24 órában, és -24.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ceylon (RS) piaci információk

Piaci érték $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M Forgalomban lévő készlet 4.00T 4.00T 4.00T Teljes tokenszám 3,999,889,772,700.145 3,999,889,772,700.145 3,999,889,772,700.145

A(z) Ceylon jelenlegi piaci plafonja $ 4.26M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RS keringésben lévő tokenszáma 4.00T, és a teljes tokenszám 3999889772700.145. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.26M.