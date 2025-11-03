TőzsdeDEX+
A(z) élő BORNE ár ma 0.01233979 USD. Kövesd nyomon a(z) BORNE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BORNE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő BORNE ár ma 0.01233979 USD. Kövesd nyomon a(z) BORNE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BORNE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BORNE

BORNE árinformációk

Mi a(z) BORNE

BORNE fehér könyv

BORNE hivatalos webhely

BORNE tokenomikai adatai

BORNE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

BORNE Logó

BORNE Ár (BORNE)

Nem listázott

1 BORNE-USD élő ár:

$0.0123405
$0.0123405$0.0123405
+0.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
BORNE (BORNE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:53:10 (UTC+8)

BORNE (BORNE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01214022
$ 0.01214022$ 0.01214022
24h alacsony
$ 0.01253618
$ 0.01253618$ 0.01253618
24h magas

$ 0.01214022
$ 0.01214022$ 0.01214022

$ 0.01253618
$ 0.01253618$ 0.01253618

$ 0.04767635
$ 0.04767635$ 0.04767635

$ 0.00765551
$ 0.00765551$ 0.00765551

-0.08%

+0.62%

-7.49%

-7.49%

BORNE (BORNE) valós idejű ár: $0.01233979. Az elmúlt 24 órában, a(z)BORNE legalacsonyabb ára $ 0.01214022, legmagasabb ára pedig $ 0.01253618 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BORNE valaha volt legmagasabb ára $ 0.04767635, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00765551 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BORNE változása a következő volt: -0.08% az elmúlt órában, +0.62% az elmúlt 24 órában, és -7.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BORNE (BORNE) piaci információk

$ 322.16K
$ 322.16K$ 322.16K

--
----

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

26.11M
26.11M 26.11M

172,302,924.8120049
172,302,924.8120049 172,302,924.8120049

A(z) BORNE jelenlegi piaci plafonja $ 322.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BORNE keringésben lévő tokenszáma 26.11M, és a teljes tokenszám 172302924.8120049. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.13M.

BORNE (BORNE) árelőzmények USD

A(z) BORNEUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BORNE USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0046012485.
A(z) BORNE USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0077753905.
A(z) BORNE USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.62%
30 nap$ -0.0046012485-37.28%
60 nap$ -0.0077753905-63.01%
90 nap$ 0--

Mi a(z) BORNE (BORNE)

Spellborne is a retro inspired monster collector RPG, a beautiful mixture of nostalgic gameplay elements and modern technology. Monsters can be battled, and collected through gameplay, then fed items and crops that come from farming and crafting.

Spellborne takes the best of Pokemon, Tamagotchi and Stardew Valley, creating an ecosystem where markets for monsters, in-game resources and cosmetics are open and controlled by players, making it distinct from existing titles. Humans have a nature of collecting things and building a relationship with them, Spellborne deeply explores this philosophy with its trust systems and decision based quest design.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BORNE (BORNE) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

BORNE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BORNE (BORNE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BORNE (BORNE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BORNE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BORNE árelőrejelzését most!

BORNE helyi valutákra

BORNE (BORNE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BORNE (BORNE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BORNE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BORNE (BORNE)

Mennyit ér ma a(z) BORNE (BORNE)?
A(z) élő BORNE ár a(z) USD esetében 0.01233979 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BORNE ára a(z) USD esetében?
A(z) BORNE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01233979. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BORNE piaci plafonja?
A(z) BORNE piaci plafonja $ 322.16K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BORNE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BORNE keringésben lévő tokenszáma 26.11M USD.
Mi volt a(z) BORNE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BORNE mindenkori legmagasabb ára 0.04767635 USD.
Mi volt a(z) BORNE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BORNE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00765551 USD.
Mekkora a(z) BORNE kereskedési volumene?
A(z) BORNE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BORNE ára emelkedni fog idén?
A(z) BORNE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BORNE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:53:10 (UTC+8)

BORNE (BORNE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

