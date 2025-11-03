BORNE (BORNE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01214022 $ 0.01214022 $ 0.01214022 24h alacsony $ 0.01253618 $ 0.01253618 $ 0.01253618 24h magas 24h alacsony $ 0.01214022$ 0.01214022 $ 0.01214022 24h magas $ 0.01253618$ 0.01253618 $ 0.01253618 Minden idők csúcspontja $ 0.04767635$ 0.04767635 $ 0.04767635 Legalacsonyabb ár $ 0.00765551$ 0.00765551 $ 0.00765551 Árváltozás (1H) -0.08% Árváltozás (1D) +0.62% Árváltozás (7D) -7.49% Árváltozás (7D) -7.49%

BORNE (BORNE) valós idejű ár: $0.01233979. Az elmúlt 24 órában, a(z)BORNE legalacsonyabb ára $ 0.01214022, legmagasabb ára pedig $ 0.01253618 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BORNE valaha volt legmagasabb ára $ 0.04767635, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00765551 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BORNE változása a következő volt: -0.08% az elmúlt órában, +0.62% az elmúlt 24 órában, és -7.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BORNE (BORNE) piaci információk

Piaci érték $ 322.16K$ 322.16K $ 322.16K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Forgalomban lévő készlet 26.11M 26.11M 26.11M Teljes tokenszám 172,302,924.8120049 172,302,924.8120049 172,302,924.8120049

A(z) BORNE jelenlegi piaci plafonja $ 322.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BORNE keringésben lévő tokenszáma 26.11M, és a teljes tokenszám 172302924.8120049. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.13M.