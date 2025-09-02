XSwap Protocol (XSP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01451122$ 0.01451122 $ 0.01451122 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +0.94% Promjena cijene (7D) -16.15% Promjena cijene (7D) -16.15%

XSwap Protocol (XSP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XSPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XSP je $ 0.01451122, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XSP se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.94% u posljednjih 24 sata i -16.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XSwap Protocol (XSP)

Tržišna kapitalizacija $ 906.12K$ 906.12K $ 906.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M Količina u optjecaju 2.40B 2.40B 2.40B Ukupna količina 13,000,000,000.0 13,000,000,000.0 13,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija XSwap Protocol je $ 906.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XSP je 2.40B, s ukupnom količinom od 13000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.91M.