XSwap Protocol Logotip

XSwap Protocol Cijena (XSP)

Neuvršten

1 XSP u USD cijena uživo:

$0.00037802
+0.90%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena XSwap Protocol (XSP)
XSwap Protocol (XSP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.01451122
$ 0
+0.02%

+0.94%

-16.15%

-16.15%

XSwap Protocol (XSP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XSPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XSP je $ 0.01451122, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XSP se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.94% u posljednjih 24 sata i -16.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XSwap Protocol (XSP)

$ 906.12K
--
$ 4.91M
2.40B
13,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija XSwap Protocol je $ 906.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XSP je 2.40B, s ukupnom količinom od 13000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.91M.

XSwap Protocol (XSP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz XSwap Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz XSwap Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz XSwap Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz XSwap Protocol u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.94%
30 dana$ 0-27.06%
60 dana$ 0+9.50%
90 dana$ 0--

Što je XSwap Protocol (XSP)

XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum’s ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin’s technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain.

Resurs XSwap Protocol (XSP)

Službena web-stranica

XSwap Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XSwap Protocol (XSP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XSwap Protocol (XSP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XSwap Protocol.

Provjerite XSwap Protocol predviđanje cijene sada!

XSP u lokalnim valutama

XSwap Protocol (XSP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XSwap Protocol (XSP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XSP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XSwap Protocol (XSP)

Koliko XSwap Protocol (XSP) vrijedi danas?
Cijena XSP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XSP u USD?
Trenutačna cijena XSP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XSwap Protocol?
Tržišna kapitalizacija za XSP je $ 906.12K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XSP?
Količina u optjecaju za XSP je 2.40B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XSP?
XSP je postigao ATH cijenu od 0.01451122 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XSP?
XSP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XSP?
24-satni obujam trgovanja za XSP je -- USD.
Hoće li XSP još narasti ove godine?
XSP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XSP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
XSwap Protocol (XSP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

