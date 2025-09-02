Winter Arc (WINTER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00125658 $ 0.00125658 $ 0.00125658 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00125658$ 0.00125658 $ 0.00125658 Najviša cijena ikada $ 0.02920174$ 0.02920174 $ 0.02920174 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +3.69% Promjena cijene (1D) +0.41% Promjena cijene (7D) +20.53% Promjena cijene (7D) +20.53%

Winter Arc (WINTER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00105037. Tijekom protekla 24 sata, WINTERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00125658, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WINTER je $ 0.02920174, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WINTER se promijenio za +3.69% u posljednjih sat vremena, +0.41% u posljednjih 24 sata i +20.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Winter Arc (WINTER)

Tržišna kapitalizacija $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Količina u optjecaju 972.42M 972.42M 972.42M Ukupna količina 972,421,674.789586 972,421,674.789586 972,421,674.789586

Trenutačna tržišna kapitalizacija Winter Arc je $ 1.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WINTER je 972.42M, s ukupnom količinom od 972421674.789586. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.02M.