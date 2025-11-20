Waveform by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena Waveform by Virtuals (WAVE) danas je $ 0.00512823, s promjenom od 3.71% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAVE u USD je $ 0.00512823 po WAVE.

Waveform by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,122,405, s količinom u optjecaju od 1.00B WAVE. Tijekom posljednja 24 sata, WAVE trgovao je između $ 0.00482284 (niska) i $ 0.00524802 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01712062, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00465875.

U kratkoročnim performansama, WAVE se kretao +0.69% u posljednjem satu i -8.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Waveform by Virtuals (WAVE)

Tržišna kapitalizacija $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Waveform by Virtuals je $ 5.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAVE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.12M.