Wat Cijena danas

Trenutačna cijena Wat (WAT) danas je --, s promjenom od 11.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAT u USD je -- po WAT.

Wat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 135,863, s količinom u optjecaju od 420.69B WAT. Tijekom posljednja 24 sata, WAT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00007391, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, WAT se kretao -0.79% u posljednjem satu i -18.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wat (WAT)

Tržišna kapitalizacija $ 135.86K$ 135.86K $ 135.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 135.86K$ 135.86K $ 135.86K Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

