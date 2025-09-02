Vidaio (SN85) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.47 $ 1.47 $ 1.47 24-satna najniža cijena $ 1.66 $ 1.66 $ 1.66 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 24-satna najviša cijena $ 1.66$ 1.66 $ 1.66 Najviša cijena ikada $ 8.31$ 8.31 $ 8.31 Najniža cijena $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 Promjena cijene (1H) -0.45% Promjena cijene (1D) -7.85% Promjena cijene (7D) -16.12% Promjena cijene (7D) -16.12%

Vidaio (SN85) cijena u stvarnom vremenu je $1.53. Tijekom protekla 24 sata, SN85trgovalo je između najniže cijene $ 1.47 i najviše cijene $ 1.66, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN85 je $ 8.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.47.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN85 se promijenio za -0.45% u posljednjih sat vremena, -7.85% u posljednjih 24 sata i -16.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vidaio (SN85)

Tržišna kapitalizacija $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Količina u optjecaju 1.60M 1.60M 1.60M Ukupna količina 1,595,871.971699815 1,595,871.971699815 1,595,871.971699815

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vidaio je $ 2.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN85 je 1.60M, s ukupnom količinom od 1595871.971699815. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.44M.