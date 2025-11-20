VCRED Cijena danas

Trenutačna cijena VCRED (VCRED) danas je $ 0.990639, s promjenom od 0.59% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VCRED u USD je $ 0.990639 po VCRED.

VCRED trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,482,075, s količinom u optjecaju od 12.60M VCRED. Tijekom posljednja 24 sata, VCRED trgovao je između $ 0.989806 (niska) i $ 0.997863 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.006, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.980003.

U kratkoročnim performansama, VCRED se kretao -0.01% u posljednjem satu i -0.96% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu VCRED (VCRED)

Tržišna kapitalizacija $ 12.48M$ 12.48M $ 12.48M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 990.64M$ 990.64M $ 990.64M Količina u optjecaju 12.60M 12.60M 12.60M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VCRED je $ 12.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VCRED je 12.60M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 990.64M.