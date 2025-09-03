UREEQA (URQA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00214496 $ 0.00214496 $ 0.00214496 24-satna najniža cijena $ 0.00253101 $ 0.00253101 $ 0.00253101 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00214496$ 0.00214496 $ 0.00214496 24-satna najviša cijena $ 0.00253101$ 0.00253101 $ 0.00253101 Najviša cijena ikada $ 7.66$ 7.66 $ 7.66 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.16% Promjena cijene (1D) -0.32% Promjena cijene (7D) -4.86% Promjena cijene (7D) -4.86%

UREEQA (URQA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00246969. Tijekom protekla 24 sata, URQAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00214496 i najviše cijene $ 0.00253101, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena URQA je $ 7.66, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, URQA se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -0.32% u posljednjih 24 sata i -4.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UREEQA (URQA)

Tržišna kapitalizacija $ 100.40K$ 100.40K $ 100.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 246.97K$ 246.97K $ 246.97K Količina u optjecaju 40.65M 40.65M 40.65M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija UREEQA je $ 100.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju URQA je 40.65M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 246.97K.