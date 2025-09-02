Unit Bitcoin (UBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 107,541 $ 107,541 $ 107,541 24-satna najniža cijena $ 110,577 $ 110,577 $ 110,577 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 107,541$ 107,541 $ 107,541 24-satna najviša cijena $ 110,577$ 110,577 $ 110,577 Najviša cijena ikada $ 124,343$ 124,343 $ 124,343 Najniža cijena $ 73,355$ 73,355 $ 73,355 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) +0.98% Promjena cijene (7D) -0.05% Promjena cijene (7D) -0.05%

Unit Bitcoin (UBTC) cijena u stvarnom vremenu je $110,442. Tijekom protekla 24 sata, UBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,541 i najviše cijene $ 110,577, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UBTC je $ 124,343, dok je najniža cijena svih vremena $ 73,355.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UBTC se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +0.98% u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unit Bitcoin (UBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 361.45M$ 361.45M $ 361.45M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.32T$ 2.32T $ 2.32T Količina u optjecaju 3.27K 3.27K 3.27K Ukupna količina 20,999,999.99993401 20,999,999.99993401 20,999,999.99993401

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unit Bitcoin je $ 361.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UBTC je 3.27K, s ukupnom količinom od 20999999.99993401. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.32T.