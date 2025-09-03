staring robot (SONNY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00444034$ 0.00444034 $ 0.00444034 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.02% Promjena cijene (1D) +7.62% Promjena cijene (7D) -32.56% Promjena cijene (7D) -32.56%

staring robot (SONNY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SONNYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SONNY je $ 0.00444034, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SONNY se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, +7.62% u posljednjih 24 sata i -32.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu staring robot (SONNY)

Tržišna kapitalizacija $ 112.27K$ 112.27K $ 112.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 112.27K$ 112.27K $ 112.27K Količina u optjecaju 999.26M 999.26M 999.26M Ukupna količina 999,264,259.82279 999,264,259.82279 999,264,259.82279

Trenutačna tržišna kapitalizacija staring robot je $ 112.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SONNY je 999.26M, s ukupnom količinom od 999264259.82279. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 112.27K.