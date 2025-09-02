Više o X33

Shadow Liquid Staking Token Logotip

Shadow Liquid Staking Token Cijena (X33)

Neuvršten

1 X33 u USD cijena uživo:

$23.89
$23.89$23.89
-3.80%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Shadow Liquid Staking Token (X33)
Shadow Liquid Staking Token (X33) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 22.73
$ 22.73$ 22.73
24-satna najniža cijena
$ 24.92
$ 24.92$ 24.92
24-satna najviša cijena

$ 22.73
$ 22.73$ 22.73

$ 24.92
$ 24.92$ 24.92

$ 133.6
$ 133.6$ 133.6

$ 15.08
$ 15.08$ 15.08

-0.60%

-3.88%

+4.06%

+4.06%

Shadow Liquid Staking Token (X33) cijena u stvarnom vremenu je $23.89. Tijekom protekla 24 sata, X33trgovalo je između najniže cijene $ 22.73 i najviše cijene $ 24.92, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena X33 je $ 133.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 15.08.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, X33 se promijenio za -0.60% u posljednjih sat vremena, -3.88% u posljednjih 24 sata i +4.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shadow Liquid Staking Token (X33)

$ 14.93M
$ 14.93M$ 14.93M

--
----

$ 14.93M
$ 14.93M$ 14.93M

625.02K
625.02K 625.02K

625,022.545568604
625,022.545568604 625,022.545568604

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shadow Liquid Staking Token je $ 14.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju X33 je 625.02K, s ukupnom količinom od 625022.545568604. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.93M.

Shadow Liquid Staking Token (X33) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Shadow Liquid Staking Token u USD iznosila je $ -0.96545499269988.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Shadow Liquid Staking Token u USD iznosila je $ +4.6285823840.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Shadow Liquid Staking Token u USD iznosila je $ -0.5681137560.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Shadow Liquid Staking Token u USD iznosila je $ -1.932758741838015.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.96545499269988-3.88%
30 dana$ +4.6285823840+19.37%
60 dana$ -0.5681137560-2.37%
90 dana$ -1.932758741838015-7.48%

Što je Shadow Liquid Staking Token (X33)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Shadow Liquid Staking Token (X33)

Službena web-stranica

Shadow Liquid Staking Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shadow Liquid Staking Token (X33) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shadow Liquid Staking Token (X33) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shadow Liquid Staking Token.

Provjerite Shadow Liquid Staking Token predviđanje cijene sada!

X33 u lokalnim valutama

Shadow Liquid Staking Token (X33) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shadow Liquid Staking Token (X33) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o X33 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shadow Liquid Staking Token (X33)

Koliko Shadow Liquid Staking Token (X33) vrijedi danas?
Cijena X33 uživo u USD je 23.89 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena X33 u USD?
Trenutačna cijena X33 u USD je $ 23.89. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shadow Liquid Staking Token?
Tržišna kapitalizacija za X33 je $ 14.93M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za X33?
Količina u optjecaju za X33 je 625.02K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za X33?
X33 je postigao ATH cijenu od 133.6 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za X33?
X33 je vidio ATL cijenu od 15.08 USD.
Koliki je obujam trgovanja za X33?
24-satni obujam trgovanja za X33 je -- USD.
Hoće li X33 još narasti ove godine?
X33 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte X33 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.