Shadow Liquid Staking Token (X33) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 22.73 $ 22.73 $ 22.73 24-satna najniža cijena $ 24.92 $ 24.92 $ 24.92 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 22.73$ 22.73 $ 22.73 24-satna najviša cijena $ 24.92$ 24.92 $ 24.92 Najviša cijena ikada $ 133.6$ 133.6 $ 133.6 Najniža cijena $ 15.08$ 15.08 $ 15.08 Promjena cijene (1H) -0.60% Promjena cijene (1D) -3.88% Promjena cijene (7D) +4.06% Promjena cijene (7D) +4.06%

Shadow Liquid Staking Token (X33) cijena u stvarnom vremenu je $23.89. Tijekom protekla 24 sata, X33trgovalo je između najniže cijene $ 22.73 i najviše cijene $ 24.92, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena X33 je $ 133.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 15.08.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, X33 se promijenio za -0.60% u posljednjih sat vremena, -3.88% u posljednjih 24 sata i +4.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shadow Liquid Staking Token (X33)

Tržišna kapitalizacija $ 14.93M$ 14.93M $ 14.93M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.93M$ 14.93M $ 14.93M Količina u optjecaju 625.02K 625.02K 625.02K Ukupna količina 625,022.545568604 625,022.545568604 625,022.545568604

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shadow Liquid Staking Token je $ 14.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju X33 je 625.02K, s ukupnom količinom od 625022.545568604. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.93M.