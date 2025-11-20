Robotexon Cijena danas

Trenutačna cijena Robotexon (ROX) danas je $ 0.0022031, s promjenom od 7.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ROX u USD je $ 0.0022031 po ROX.

Robotexon trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 154,413, s količinom u optjecaju od 70.00M ROX. Tijekom posljednja 24 sata, ROX trgovao je između $ 0.00216743 (niska) i $ 0.00239162 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03880303, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00216743.

U kratkoročnim performansama, ROX se kretao -0.38% u posljednjem satu i -40.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Robotexon (ROX)

Tržišna kapitalizacija $ 154.41K$ 154.41K $ 154.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 220.59K$ 220.59K $ 220.59K Količina u optjecaju 70.00M 70.00M 70.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Robotexon je $ 154.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROX je 70.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 220.59K.