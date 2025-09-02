Prisma mkUSD (MKUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.983382 $ 0.983382 $ 0.983382 24-satna najniža cijena $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.983382$ 0.983382 $ 0.983382 24-satna najviša cijena $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Najviša cijena ikada $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Najniža cijena $ 0.875577$ 0.875577 $ 0.875577 Promjena cijene (1H) +0.33% Promjena cijene (1D) +0.16% Promjena cijene (7D) -0.03% Promjena cijene (7D) -0.03%

Prisma mkUSD (MKUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.001. Tijekom protekla 24 sata, MKUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.983382 i najviše cijene $ 1.011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MKUSD je $ 1.49, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.875577.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MKUSD se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, +0.16% u posljednjih 24 sata i -0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Prisma mkUSD (MKUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 300.57K$ 300.57K $ 300.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 300.57K$ 300.57K $ 300.57K Količina u optjecaju 301.25K 301.25K 301.25K Ukupna količina 301,247.0272689811 301,247.0272689811 301,247.0272689811

Trenutačna tržišna kapitalizacija Prisma mkUSD je $ 300.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MKUSD je 301.25K, s ukupnom količinom od 301247.0272689811. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 300.57K.