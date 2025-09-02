Više o MKUSD

MKUSD Informacije o cijeni

MKUSD Službena web stranica

MKUSD Tokenomija

MKUSD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Prisma mkUSD Logotip

Prisma mkUSD Cijena (MKUSD)

Neuvršten

1 MKUSD u USD cijena uživo:

$1.001
$1.001$1.001
+0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Prisma mkUSD (MKUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:44:23 (UTC+8)

Prisma mkUSD (MKUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.983382
$ 0.983382$ 0.983382
24-satna najniža cijena
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
24-satna najviša cijena

$ 0.983382
$ 0.983382$ 0.983382

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 0.875577
$ 0.875577$ 0.875577

+0.33%

+0.16%

-0.03%

-0.03%

Prisma mkUSD (MKUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.001. Tijekom protekla 24 sata, MKUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.983382 i najviše cijene $ 1.011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MKUSD je $ 1.49, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.875577.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MKUSD se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, +0.16% u posljednjih 24 sata i -0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Prisma mkUSD (MKUSD)

$ 300.57K
$ 300.57K$ 300.57K

--
----

$ 300.57K
$ 300.57K$ 300.57K

301.25K
301.25K 301.25K

301,247.0272689811
301,247.0272689811 301,247.0272689811

Trenutačna tržišna kapitalizacija Prisma mkUSD je $ 300.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MKUSD je 301.25K, s ukupnom količinom od 301247.0272689811. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 300.57K.

Prisma mkUSD (MKUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Prisma mkUSD u USD iznosila je $ +0.00155399.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Prisma mkUSD u USD iznosila je $ -0.0001661660.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Prisma mkUSD u USD iznosila je $ -0.0009053044.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Prisma mkUSD u USD iznosila je $ +0.0047915930459311.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00155399+0.16%
30 dana$ -0.0001661660-0.01%
60 dana$ -0.0009053044-0.09%
90 dana$ +0.0047915930459311+0.48%

Što je Prisma mkUSD (MKUSD)

Over-Collateralized stablecoin from Prisma Finance

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Prisma mkUSD (MKUSD)

Službena web-stranica

Prisma mkUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Prisma mkUSD (MKUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Prisma mkUSD (MKUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Prisma mkUSD.

Provjerite Prisma mkUSD predviđanje cijene sada!

MKUSD u lokalnim valutama

Prisma mkUSD (MKUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Prisma mkUSD (MKUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MKUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Prisma mkUSD (MKUSD)

Koliko Prisma mkUSD (MKUSD) vrijedi danas?
Cijena MKUSD uživo u USD je 1.001 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MKUSD u USD?
Trenutačna cijena MKUSD u USD je $ 1.001. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Prisma mkUSD?
Tržišna kapitalizacija za MKUSD je $ 300.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MKUSD?
Količina u optjecaju za MKUSD je 301.25K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MKUSD?
MKUSD je postigao ATH cijenu od 1.49 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MKUSD?
MKUSD je vidio ATL cijenu od 0.875577 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MKUSD?
24-satni obujam trgovanja za MKUSD je -- USD.
Hoće li MKUSD još narasti ove godine?
MKUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MKUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:44:23 (UTC+8)

Prisma mkUSD (MKUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.