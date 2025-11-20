ORCIB Cijena danas

Trenutačna cijena ORCIB (PALMO) danas je $ 0.01533984, s promjenom od 2.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PALMO u USD je $ 0.01533984 po PALMO.

ORCIB trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 38,769,718, s količinom u optjecaju od 2.53B PALMO. Tijekom posljednja 24 sata, PALMO trgovao je između $ 0.01404538 (niska) i $ 0.01544223 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.043821, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01382625.

U kratkoročnim performansama, PALMO se kretao -0.12% u posljednjem satu i -8.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ORCIB (PALMO)

Tržišna kapitalizacija $ 38.77M$ 38.77M $ 38.77M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.86M$ 47.86M $ 47.86M Količina u optjecaju 2.53B 2.53B 2.53B Ukupna količina 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

Trenutačna tržišna kapitalizacija ORCIB je $ 38.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PALMO je 2.53B, s ukupnom količinom od 3124999957.442711. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.86M.